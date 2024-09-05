Nordgold планирует построить рудник на месторождении Урях на 3 т золота в год

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Nordgold в ближайшие несколько лет планирует построить горнодобывающее предприятие на золоторудном месторождении Урях (Иркутская область). Об этом сообщила пресс-служба губернатора региона Игоря Кобзева по итогам его встречи с гендиректором компании Георгием Смирновым.

"Nordgold осуществляет геологоразведку в Иркутской области на протяжении ряда лет, и эта работа приносит свои результаты. По предварительной оценке, на нашем месторождении Урях в ближайшие несколько лет может быть построено предприятие с объемом производства около 3 тонн золота в год при сроке жизни более 10 лет, сейчас идут предпроектные работы", - цитирует топ-менеджера пресс-служба.

Ранее сообщалось, что Nordgold планировал получить от ГКЗ (государственная комиссия по запасам полезных ископаемых) подтверждение запасов золоторудного месторождения Урях в размере 75 тонн золота. При этом, по данным на 2021 год, компания не была готова строить рудник на месторождении из-за недостатка сырьевой базы и продолжила разведку для расширения ресурсной базы Уряха.

Проект Урях – это перспективная рудная площадь с ресурсами золота, пригодными для открытой добычи, и значительным потенциалом увеличения минеральной базы. Проект расположен рядом с действующим золотодобывающим предприятием Nordgold Ирокинда, в 100 км от станции Байкало-Амурской железнодорожной магистрали и аэропорта, что повышает экономическую привлекательность разработки месторождения.