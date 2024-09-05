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Экс-директор мурманского СРЗ возглавил Космический центр "Морской старт" S7

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Бывший директор ОАО "Мурманский судоремонтный завод морского флота" (МСРЗ МФ) Петр Матюшенко стал генеральным директором ООО "Космический центр "Морской старт", дочерней компании S7 Group.

Соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ 4 сентября.

По данным на сайте МСРЗ МФ, Матюшенко входил в совет директоров предприятия, был заместителем генерального директора по общим вопросам. В 2010 году стал генеральным директором МСРЗ МФ.

В годовых отчетах говорится, что созданный в 2002 году МСРЗ МФ занимался ремонтом судов "Мурманского морского пароходства" (ММП, признано банкротом), включая атомные ледоколы, которые ранее входили в состав флота пароходства, рыбопромысловых, военных судов и судов "Арктикморнефтегазразведки".

Согласно картотеке арбитражных дел, в 2012 году МСРЗ МФ был признан банкротом, в 2018 году конкурсное производство завершилось.

В августе текущего года первый проректор Мурманского арктического университета Мария Князева сообщила "Интерфаксу", что развитием судоремонтных мощностей и созданием инжинирингового центра на базе старого судоремонтного завода морского флота в Мурманске, собственником которого год назад стала S7 Group, займется ООО "Космический центр "Морской старт".

Она отмечала, что инжиниринговый центр будет заниматься разработками технологий и изделий для судоремонтной отрасли. Это позволит преподавателям и студентам инженерных специальностей проходить практику в условиях действующего судоремонтного предприятия.

Как сообщалось ранее, Мурманская область и S7 Group в конце 2023 года заключили соглашение о взаимодействии по проекту создания судоремонтного предприятия в Мурманске. Детали проекта стороны тогда не обнародовали. Глава региона Андрей Чибис отметил лишь, что речь идет о развитии промышленных мощностей и создании современного предприятия по судоремонту.

S7 Group в 2018 году приобрела плавучий космодром – платформу "Морской старт". В собственность холдинга перешли корабль Sea Launch Commander, платформа Odyssey с установленным на них оборудованием ракетного сегмента, наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич (США) и интеллектуальные права, принадлежащие компании Sea Launch, включая товарный знак.

В 2020 году комплекс "Морской старт" был успешно перебазирован из США в порт Славянка на Дальнем Востоке. Тогда же ныне уже бывший вице-премьер РФ (а ныне - глава "Роскосмоса") Юрий Борисов заявлял, что на восстановление комплекса уйдет около 30-35 млрд рублей. Проект будет реализован с госучастием. Позже, в 2021 году, первый зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) России Андрей Ельчанинов говорил, что модернизация космодрома "Морской старт" и создание для него береговой инфраструктуры потребуют 37-47 млрд рублей.

"Роскосмос" предложил S7 передать "Морской старт" в пользование госкорпорации.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Космический центр "Морской старт" зарегистрировано в феврале 2020 года в поселке городского типа Славянка в Приморском крае. С учетом докапитализации уставный капитал составляет 5,843 млрд рублей. Учредителем является ЗАО "Группа компаний S7".

МСРЗ МФ Мурманский судоремонтный завод морского флота ООО "Космический центр "Морской старт" S7 Group Петр Матюшенко
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