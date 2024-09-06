Денежная база в РФ снизилась с 23 по 30 августа на 35,9 млрд рублей

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 30 августа составляет 18 296,2 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 23 августа денежная база в России равнялась 18 332,1 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,20%, или на 35,9 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.