Поиск

Денежная база в РФ снизилась с 23 по 30 августа на 35,9 млрд рублей

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 30 августа составляет 18 296,2 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 23 августа денежная база в России равнялась 18 332,1 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,20%, или на 35,9 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.

ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Татнефть" с июля заместила поставки "ЛУКОЙЛа" на НПЗ Словакии и Венгрии

Совет директоров "Русала" рекомендовал не выплачивать дивиденды за I полугодие

Российский суд отклонил кассацию OMV на запрет судиться с "Газпром экспортом" в Стокгольме

Российский суд отклонил кассацию OMV на запрет судиться с "Газпром экспортом" в Стокгольме

Дефицит бюджета РФ за восемь месяцев составил 331,4 млрд рублей

Индексы США в основном снизились по итогам торгов

Индексы США в основном снизились по итогам торгов

Восемь стран ОПЕК+ отложили на два месяца увеличение нефтедобычи

Восточный экономический форум - 2024

Почти 260 соглашений на сумму около 5,4 трлн рублей подписаны на ВЭФ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });