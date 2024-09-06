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ЦБ сообщил о снижении реального эффективного курса рубля в августе на 5,3%

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Реальный эффективный курс рубля в августе, по предварительным данным, снизился на 5,3% относительно июля и сейчас находится чуть ниже своего среднего значения последних лет (-1,7% к медиане с января 2015 года по август 2024 года), говорится в комментарии ЦБ.

Ранее сообщалось, что реальный эффективный курс рубля в июле укрепился на 1,8% к июню (ослаб год к году на 5,2%).

Волатильность рубля в августе выросла и находится примерно на уровне конца 2022 года, подчеркнул ЦБ. Рубль по итогам августа ослаб по отношению к основным иностранным валютам на 1,8-8,0%. ЦБ отмечает, что изменения в отдельных валютных парах сильно различались вследствие усиления сегментации валютного рынка. В августе впервые с введения санкций в отношении группы Московской биржи наблюдались значительные расхождения между официальными курсами доллара и евро к рублю и кросс-курсами, рассчитанными через биржевые котировки юань-рубль. "Отчасти это объясняется сокращением возможностей для проведения арбитражных сделок отдельными участниками рынка, имеющими возможность проведения валютных операций на российском и иностранных валютных рынках", - подчеркнул ЦБ.

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