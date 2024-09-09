Банк "ДОМ.РФ" назвал регионы с самым низким ежемесячным платежом по ипотеке

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Банк "ДОМ.РФ" назвал регионы страны с наименьшим средним ежемесячным платежом по ипотеке в 2024 году.

"Наименьший показатель зафиксирован в Волгоградской области - 23,5 тысячи рублей (средний размер платежа снизился по сравнению с периодом январь-август прошлого года на 153 рублей). На втором месте - Липецкая область (23,9 тысячи рублей, снижение на 795 рублей), на третьем - Удмуртская Республика (24,1 тысячи рублей, снижение на 2 тысячи рублей)", - сообщили в пресс-службе кредитной организации.

В среднем по стране платеж по ипотеке в 2024 году составил 33,7 тысячи рублей (-1,5 тысячи рублей по сравнению с 2023 годом). В десятке субъектов с самым низким показателем также оказались Оренбургская область (24,4 тысячи рублей, снижение на 3 тысячи рублей), Пензенская (24,6 тысячи рублей, снижение на 700 рублей), Кемеровская (25,7 тысячи рублей, снижение на 7 тысяч рублей), Новгородская (26,1 тысячи рублей, снижение на 1,6 тысячи рублей), Чувашская Республика (27,5 тысячи рублей, без изменений), Пермский край (28,8 тысячи рублей, снижение на 1,5 тысячи рублей) и Воронежская область (29,4 тысячи рублей, рост на 950 рублей).

Руководитель ипотечных продуктов Банка "ДОМ.РФ" Игорь Руденко отметил, что в кредитной организации такую тенденцию связывают с повышением уровня оплачиваемого заемщиками первоначального взноса в сделках этого года, что уменьшает размер долга и ежемесячного платежа.

По его словам, он в среднем составил 37% против 24% в прошлом году. Также многие клиенты оформляют кредит на долгий период и досрочно его погашают.