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Альфа-банк получил 49,99% оператора проекта волоконно-оптической линии связи TEA NEXT

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - АО "Альфа-банк" стало владельцем 49,99% ООО "Атлас", которое является оператором проекта Трансевразийской волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) TEA NEXT, говорится в данных ЕГРЮЛ.

В октябре 2023 года "Ростелеком" сообщал, что нашел нового партнера этого проекта - им стал Альфа-банк и получил право приобрести долю в ООО. Согласно данным ЕГРЮЛ, изменения во владении вступили в силу 5 сентября.

До этого партнером TEA NEXT был Veb Ventures, у которого было 49,99% "Атласа". Фонд вышел из СП в июле 2023 года, в результате чего структура "Ростелекома" - АО "Вестелком" - консолидировала 99,98% "Атласа".

Теперь, после вхождения Альфа-банка в капитал юрлица, "Вестелком" стал владеть 49,99%, оставшиеся 0,02% у гендиректора "Атласа" Александра Ратушного.

"Ростелеком" приступил к реализации проекта TEA NEXT летом 2020 года, создав операционную компанию "Атлас", и начал в 2021 году стройку первого этапа ВОЛС. "Ростелеком" и Veb Ventures развивали СП на паритетной основе, стороны заявляли о планах инвестировать в капитал "Атласа" примерно по 6 млрд рублей. Общий объем инвестиций в проект TEA NEXT тогда оценивался на уровне $650 млн до 2025 года.

Общая площадь российского сегмента Трансевразийской ВОЛС составит около 11 тыс. км, она соединит западные и восточные рубежи РФ с привязками к крупнейшим городам страны и выходами на границы Россия-Монголия, Россия-Китай и береговую станцию подводных линий связи в Находке.

В перспективе ВОЛС TEA NEXT планируется продлить до основных точек обмена трафиком в Азиатском регионе и Европе.

Альфа-банк ООО "Атлас" TEA NEXT Ростелеком Veb Ventures Вестелком
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