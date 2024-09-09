"Транснефть" в 2023 году увеличила объем ремонтных работ на подводных трубопроводах на 23%

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - АО "Транснефть-Подводсервис" в 2023 году увеличило объемы работ по капитальному ремонту подводных магистральных трубопроводов на 23% по сравнению с 2022 годом, заявил корпоративному журналу "Транснефти" гендиректор специализированной структуры монополии Сергей Кривов.

Объем ремонтных работ удалось увеличить за счет модернизации техники. Кривов подчеркнул, что используемое компанией оборудование специфично, поскольку для его выпуска требуется особый, не серийный подход и тесное взаимодействие с производителями.

По информации журнала, в 2024 году были проведены испытания новой герметизирующей камеры ГК 15, которая разработана для устранения дефектов трубопроводов диаметром от 200 до 1200 мм на глубинах до 15 м. По отзывам водолазов, конструкция стала легче, собирать ее проще, что экономит время и трудозатраты. "Сейчас готовим ГК 15 к работе на Иртыше на объекте АО "Транснефть - Западная Сибирь". В планах - работа по созданию ГК 18", - сказал Кривов.

"Транснефть-Подводсервис" в 2023 году для выполнения работ по устранению дефектов в русловой части подводных переходов приобрело два несамоходных электрических земснаряда и три разборных понтона. В этом году закуплены еще четыре понтона.

"Проводим испытания несамоходной саморазгружающей шаланды, которая необходима при земляных работах в русле реки. То есть если трубу размыло и уменьшилась глубина залегания, то такое оборудование используется для отсыпки. До этого мы использовали в подобных случаях понтон с небольшой производительностью, в который можно загрузить до 2 кубических метров грунта. У новой шаланды объем контейнера - до 60 кубических метров", - сообщил гендиректор компании.

Так как крупные предприятия не соглашались на выпуск шаланды в качестве единичного заказа, то пришлось обратиться за помощью к малому бизнесу. По техзаданию компании оборудование разработало и произвело предприятие "Дидал СК" из Петербурга.

"Что касается ближайших перспектив, то в 2025 году для выполнения гидрографической съемки водоемов и обнаружения оголенных участков трубопроводов запланировано приобретение компактного мобильного промерного комплекса отечественного производства", - добавил Кривов.

По его словам, компания заинтересована в увеличении доли работ, выполняемых собственными силами, за счет оптимизации процессов и повышения производительности труда. Для этого были созданы два дополнительных подразделения в службе подводно-технических работ (СПТР).