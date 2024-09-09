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Кредитование сельского хозяйства РФ за семь месяцев выросло на 8,9%

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Кредитование сельского хозяйства РФ в январе-июле этого года составило 902,2 млрд рублей, что на 8,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года (828,2 млрд рублей). Это следует из размещенных на сайте ЦБ РФ материалов о кредитовании юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Наибольшие темпы кредитования отмечены в апреле – почти 159 млрд рублей (122,7 млрд рублей год назад). В июле аграрии привлекли 145,9 млрд рублей против 153,4 млрд рублей в июне. Но это существенно больше, чем в июле прошлого года, – 120,1 млрд рублей.

По данным ЦБ на 1 августа 2024 года, кредиторская задолженность отрасли составляла 2 трлн 779 млрд 125 млн рублей против 2 трлн 645 млрд 093 млн рублей на аналогичную дату прошлого года.

Эти показатели включают строку "Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях".

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