Рубль вечером в понедельник возобновил снижение в паре с юанем

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Китайский юань перешел к повышению на Московской бирже вечером в понедельник, завершил торги в небольшом плюсе в сравнении с предыдущим торговым днем. Рубль возобновил снижение после утреннего укрепления, несмотря на повышательную коррекцию цен на нефть после обвала на прошлой неделе. Одновременно участники рынка постепенно переходят в режим ожидания пятничного заседания Банка России по ключевой ставке. Курс юаня в 19:00 по Москве составил 12,6465 руб., что на 2,35 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 10 сентября на 56,28 копейки, до 90,3853 руб./$1, и увеличил курс евро на 19,11 копейки, до 99,9067 руб./EUR1.

Комментарии аналитиков

ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ключевую ставку без изменений (18% годовых) на заседании 13 сентября, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Основным событием недели станет заседание ЦБ РФ по ключевой ставке, - пишет эксперт. - Текущее инфляционное давление остается повышенным, а проинфляционные риски высокими, что поддерживает достаточно высокую вероятность еще одного повышения ключевой ставки до конца года. В то же время намечаются признаки постепенного замедления экономической и кредитной активности, признаки замедления роста спроса в экономике. Дезинфляционные тренды пока не устойчивы, и для их полноценного формирования требуется время. Поэтому мы полагаем, что на заседании 13 сентября регулятор возьмет паузу и сохранит ставку, продолжив наблюдать за ситуацией. При необходимости повышение ставки ЦБ "прибережет" для опорного заседания в конце октября. Однако не исключено, что к этому моменту ослабление потребительского спроса и замедление экономической активности станут более явными, что позволит избежать дальнейшего ужесточения ДКП".

"Рубль на старте торгов испытал резкую просадку, но быстро восстановился. В середине сессии произошло ускорение восходящего движения, однако этот импульс не получил развития. Российская валюта сдала позиции к китайской и вернулась к дневному минимуму, торгуясь с умеренными потерями. Давление на курс рубля может усиливать сырьевой фактор. Правда, произошедшее на прошлой неделе серьезное снижение котировок нефти до полуторалетнего минимума отразится на курсе рубля только через 1-2 месяца. Однако влияющая сейчас на приток иностранной валюты в страну динамика нефтяных цен второй половины лета была также нисходящей. То есть негативный для рубля эффект от сырьевого фактора будет лишь усиливаться", - полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Цены на нефть

Цены на нефть эталонных марок продолжают подниматься вечером в понедельник, восстанавливаясь после снижения по итогам прошлой недели.

Котировки ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени выросли на 0,46%, до $71,39 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на октябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к указанному времени на 0,99%, до $68,34 за баррель.

Поддержку нефтяным котировкам оказывают риски, связанные с возникновением очередного урагана у американского побережья Мексиканского залива. На этот регион приходится 60% всей нефтеперерабатывающей активности в стране, пишет Trading Economics.

Плохая погода, наблюдаемая на юго-востоке Мексиканского залива, может ухудшиться, перейти в категорию тропического шторма в понедельник и достигнуть силы урагана к середине недели, прогнозируют синоптики.

Тем временем аналитики StoneX под руководством Алекса Ходса отмечают, что позитивным фактором для нефтяных котировок в понедельник стали слухи, что Китай восполняет свои стратегические резервы нефти на фоне снижения цен, покупая ежемесячно около 16 млн баррелей.

Ставки межбанковского кредитного рынка в понедельник преимущественно выросли относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 6 сентября уменьшилась на 8 базисных пунктов - до 18,38% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц повысилась относительно пятницы на 12 базисных пунктов, до 18,2% годовых, версия на три месяца увеличилась на 8 базисных пунктов, до 17,07% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила 5 базисных пунктов и в понедельник составила 16,94% годовых.