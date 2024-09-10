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Рубль утром слабеет в паре с юанем в ожидании ключевых событий недели

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Китайский юань подрастает на Московской бирже утром во вторник, рубль слабеет в ожидании ключевых событий недели.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,68 руб. (+3,35 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 5,38 коп. выше уровня действующего официального курса.

Банк России, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 18% годовых по итогам заседания в пятницу, 13 сентября, считает аналитик инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин.

"Инфляция пока находится в рамках базового прогнозного сценария регулятора. И все же повышение ставки до 19-20% не исключено (полагаем, оно, скорее всего, состоится 25 октября - к следующему заседанию, уже опорному, когда публикуются обновленные макропрогнозы, у совета директоров появится больше аргументов для подъема) ", - пишет эксперт в комментарии.

Цены на нефть

Цены на нефть эталонных марок слабо опускаются утром во вторник после подъема днем ранее. Трейдеры следят за ураганной активностью в Мексиканском заливе и оценивают слухи о пополнении Китаем стратегических нефтяных резервов.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 по Москве составила $71,47 за баррель, что на 0,5% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшились в цене на 0,6%, до $68,3 за баррель.

Национальный центр прогнозирования ураганов (NHC) США в понедельник объявил о формировании тропического шторма "Франсин" в Мексиканском заливе, который может усилиться и перейти в категорию ураганов к середине недели. На побережье штата Луизиана объявлено штормовое предупреждение.

Тем временем аналитики StoneX под руководством Алекса Ходса отмечают, что позитивным фактором для нефтяных котировок в понедельник стали слухи, что Китай восполняет свои стратегические резервы нефти на фоне снижения цен, покупая ежемесячно около 16 млн баррелей.

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