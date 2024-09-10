Индексы МосБиржи и РТС выросли в пределах 0,5% на старте торгов

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в начале торгов вторника сохранил коррекционный восходящий импульс вечерней сессии понедельника на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры, однако сдерживающим фактором вновь выступает слабость котировок нефти (ноябрьский фьючерс на Brent подешевел ниже $71,5 за баррель после роста на азиатской сессии).

Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,4-0,5%, лидируют в росте бумаги "Аэрофлота" (+1,9%).

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,4% до 2714,74 пункта, индекс РТС вырос на 0,5% до 946,64 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" выросли в пределах 1,7%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 10 сентября, составляет 90,3853 рубля (+56,28 копейки).

Подорожали также расписки OZON (+1,7%), акции АФК "Система" (+1,6%), ВТБ (+1,5%), "АЛРОСА" (+1,3%), "Газпром нефти" (+1,1%), "Московской биржи" (+1%), "Роснефти" (+0,8%), "Татнефти" (+0,8%), "НЛМК" (+0,7%), "Магнита" (+0,7%), ПАО "Полюс" (+0,7%), "ММК" (+0,6%), "РусГидро" (+0,6%), ОК "Русал" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), "ТКС Холдинг" (+0,5%), Сбербанка (+0,4%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), "Газпрома" (+0,3%), "Норникеля" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

"АЛРОСА" ожидает восстановления спроса на рынке алмазов в этом году на фоне хороших фундаментальных факторов и может учесть эту ситуацию при расчете годовых дивидендов за 2024 год, заявил накануне во время вебинара SberCIB начальник управления корпоративных финансов и IR "АЛРОСА" Сергей Тахиев.

Набсовет "АЛРОСА" в конце августа рекомендовал выплату дивидендов за I полугодие в размере 2,5 рубля на акцию (дивдоходность 4,8% к актуальным котировкам), распределив 50% чистой прибыли по МСФО. При этом дивидендная политика "АЛРОСА" допускает при текущем уровне долга 0,1х выплату акционерам 70-100% FCF, что могло бы обеспечить 3,6-5,2 рублей на акцию.

Подешевели акции "Северстали" (-1,3%).

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи во вторник будет двигаться в диапазоне 2670-2730 пунктов.

"Столь сильный рост недавний рынка до заседания ЦБ РФ уже вызывает опасения скорой коррекции. Совершенно очевидно, что инвесторы настроились на то, что Банк России сохранит ставку в пятницу на текущем уровне (18% годовых - ИФ). Однако рынок может недооценивать риск ее повышения в октябре, чего на данный момент нельзя исключать. Текущее движение рынка выглядит непоступательно и излишне позитивно. Сегодня ожидаем увидеть небольшую коррекцию", - считает аналитик.

Накануне индекс МосБиржи превысил 2700 пунктов, подавляющее большинство бумаг продемонстрировали хороший рост. При этом фундаментальные оценки и состояние бизнеса компаний особо не влияло на котировки акций. В качестве исключения можно отметить снизившиеся бумаги "Сегежи Групп" и "Мечела". Среди ключевых акций наибольший рост продемонстрировали бумаги Сбербанка, сумевшие подняться выше 260 руб. Самый скромный рост показали акции "Газпрома", но, несмотря на отставание от рынка, они смогли сломать локальный нисходящий тренд, отмечает Головинов.

Аналитики компании "Цифра брокер" полагают, что оптимистичным настроениям на российском рынке акций способствовала переоценка инвесторами ожиданий по уровню ключевой ставки ЦБ перед его заседанием в пятницу. Котировки Brent колеблются около $71,5 за баррель.

Поддержку ценам на нефть оказывают опасения перед потенциальным ураганом в районе американского побережья Мексиканского залива, где сосредоточено 60% нефтеперерабатывающих мощностей США. С другой стороны, крупные инвестиционные банки, такие как Morgan Stanley, пересмотрели в сторону понижения прогнозы по нефти Brent до $75 за баррель на IV квартал 2024 года с $80 за баррель ранее. Во вторник будет опубликован ежемесячный отчет ОПЕК, а также краткосрочный прогноз по энергетическим ресурсам от Управления энергетической информации США (Energy Information Administration, EIA), которые могут определить дальнейшее направление нефтяных котировок, полагают эксперты компании "Цифра брокер".

В США накануне основные индексы акций прибавили по 1,2% в рамках коррекции после недавнего снижения. На неделе важное значение для рынка будут иметь данные о динамике потребительских цен и цен производителей в США, которые будут опубликованы в среду и четверг соответственно.

Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что инфляция в США в августе замедлилась до 2,6% в годовом выражении с 2,9% месяцем ранее. Цены производителей, как ожидается, выросли на 1,8% после повышения на 2,2% в июле.

Эти данные могут повлиять на решение Федеральной резервной системы о масштабах понижения процентной ставки на следующем заседании, которое назначено на 17-18 сентября.

Трейдеры сейчас оценивают примерно в 75% вероятность того, что Федрезерв уменьшит базовую ставку на 25 базисных пунктов на этом заседании. Вероятность ее сокращения сразу на 50 б.п. составляет около 25%.

В Азии во вторник преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, австралийский ASX Australia вырос на 0,3%, южнокорейский Kospi просел на 0,5%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,4%), но слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы просели на 0,2-0,3%).

Китай в августе увеличил экспорт на 8,7% в годовом выражении - до $308,65 млрд, по официальным данным. Таким образом, показатель достиг максимума за 23 месяца. При этом прирост был самым значительным с марта 2023 года. Импорт повысился на 0,5% и составил $217,63 млрд. Аналитики в среднем прогнозировали повышение экспорта на 6,5%, импорта - на 2%.

Тем временем, потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в августе 2024 года увеличились на 2% в годовом выражении после роста на 2,6% месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены снизились на 0,2%. В июле в помесячном выражении был отмечен рост на 0,5%. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 2% в годовом выражении и снижение на 0,2% в помесячном.

Потребительские цены, рассчитанные по германским стандартам, в августе увеличились на 1,9% в годовом выражении. Относительно июля они уменьшились на 0,1%. Эксперты ожидали подъема на 1,9% в годовом выражении и снижения на 0,1% в помесячном.

На нефтяном рынке утром во вторник цены проседают после роста накануне, трейдеры следят за ураганной активностью в Мексиканском заливе и оценивают слухи о пополнении Китаем стратегических нефтяных резервов.

К 10:01 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на 0,5% до $71,46 за баррель (+1,1% накануне), октябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,6% до $68,28 за баррель (+1,5% в понедельник).

Национальный центр прогнозирования ураганов (NHC) США объявил о формировании тропического шторма "Франсин" в Мексиканском заливе, который может усилиться и перейти в категорию ураганов к середине недели. На побережье Луизианы объявлено штормовое предупреждение. Shell сообщила, что внимательно следит за погодными условиями и эвакуировала второстепенный персонал с платформ Enchilada/Salsa и Auger, а также приостановила бурение на платформах Perdido и Whale. Exxon Mobil приостановила работу платформу Hoover.

Аналитики StoneX под руководством Алекса Ходса отмечают, что позитивным фактором для нефтяных котировок в понедельник стали слухи, что Китай восполняет свои стратегические резервы нефти на фоне снижения цен, покупая ежемесячно около 16 млн баррелей.