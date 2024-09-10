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Мосбиржа с 24 сентября начнет рассчитывать юаневую версию своего основного индекса

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - "Московская биржа" c 24 сентября начнет рассчитывать дополнительную версию индекса МосБиржи – в юанях, говорится в сообщении торговой площадки.

Также биржа будет рассчитывать в юанях фондовые индексы полной доходности (брутто и нетто).

Ценовой индекс в юанях будет рассчитываться 1 раз в 15 секунд, а индексы в юанях полной доходности будут рассчитываться 1 раз в день по итогам основной торговой сессии.

Сейчас Мосбиржа рассчитывает фондовые индикаторы только в рублях и долларах.

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