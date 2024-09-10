Китай в августе увеличил импорт нефти до наивысшего месячного уровня в 2024 г.

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Среднесуточный объем ввоза нефти в Китай в августе составил 11,56 млн б/с, что является наивысшим месячным показателем в 2024 году, согласно расчетам "Интерфакса" на основе данных Главного таможенного управления КНР.

Результат августа на 16% превосходит показатель июля, когда Пекин импортировал 9,97 млн б/с - минимум с сентября 2022 года. Также он близок к объемам, поставляемым в марте, - 11,55 млн б/с.

При этом в прошлом месяце было получено на 7% меньше нефти, чем в августе 2023-го, когда ее импорт оценивался в 12,435 млн б/с - показатель, близкий к историческому рекорду.

В абсолютном выражении КНР в августе импортировала 49,103 млн тонн нефти против 42,337 млн тонн в июле, а также против 52,804 млн тонн в августе 2023 года.

Стоимость приобретенной нефти в августе 2024 года составила $29,36 млрд.

Всего за семь месяцев Китай импортировал 366,91 млн тонн нефти, что на 3,1% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. При этом затраты на ее покупку выросли на 1,7%: с $219,17 млрд до $222,875 млрд.

Поставки нефтепродуктов в КНР в прошлом месяце составили 4,468 млн тонн. Это на 37,6% больше, чем в июле, и на 26,7% больше, чем в августе прошлого года. Стоимость приобретенных в августе-2024 нефтепродуктов составила почти $2,7 млрд.

Всего за январь-август 2024 года Пекин импортировал 32,5 млн тонн нефтепродуктов, что на 6,2% больше, чем за аналогичный период годом ранее.