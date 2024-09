Dow Jones завершил торги снижением, S&P 500 и Nasdaq выросли

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Dow Jones Industrial Average завершил торги во вторник в минусе, S&P 500 и Nasdaq Composite выросли.

Трейдеры оценивали корпоративные новости в ожидании публикации двух ключевых экономических отчетов, которые, вероятно, определят, на какую величину Федеральная резервная система (ФРС) опустит базовую процентную ставку на следующей неделе, пишет Market Watch.

В среду министерство труда США обнародует данные о динамике потребительских цен в стране за прошлый месяц. Консенсус-прогноз опрошенных Trading Economics аналитиков предполагает замедление инфляции в Штатах в августе до 2,6% в годовом выражении с июльских 2,9%.

"Отчет по инфляции станет ключевым фактором в принятии Федрезервом решения о том, стоит снизить ставку на 50 базисных пунктов (б.п.) на предстоящем заседании, или на 25 б.п., - отмечает основатель Sevens Report Research Том Эссей. - В целом, чем слабее будет инфляция, тем лучше для рынков, и тем выше вероятность того, что ставка будет опущена на 50 б.п.".

В четверг Минтруда США опубликует августовский отчет об изменении цен производителей в стране.

Котировки акций банков резко снизились по итогам торгов во вторник на заявлениях руководителей JPMorgan Chase & Co. и Goldman Sachs Group Inc., принимавших участие в организованной Barclays отраслевой конференции.

Так, президент JPMorgan Дэниел Пинто назвал необоснованно оптимистичным прогноз рынка в отношении чистого процентного дохода банка на 2025 год. Стоимость бумаг JPMorgan упала на 5,2% к закрытию рынка.

Глава Goldman Sachs Дэвид Соломон днем ранее заявил, что выручка банка от трейдинговых операций в третьем квартале, вероятно, будет на 10% ниже, чем годом ранее. Он также предупредил, что Goldman спишет порядка $400 млн в результате прекращения партнерства в сфере кредитных карт с General Motors Co. По данным СМИ, банк продает портфель этих кредитных карт на общую сумму $2 млрд британскому Barclays с дисконтом к стоимости непогашенных остатков.

Бумаги Goldman подешевели по итогам торгов на 4,4%, Citigroup Inc. - на 2,7%, Wells Fargo & Co. - на 1,2%, Bank of America Corp. - на 0,5%.

Стоимость акций Boeing Co. снизилась на 1,7% на информации о том, что авиастроительный концерн не смог достичь цели увеличения производства самолетов 737 MAX до 42 единиц в месяц к сентябрю и планирует выйти на этот уровень производства лишь к марту 2025 года.

Котировки акций ряда крупных IT-компаний выросли к закрытию рынка, в том числе Nvidia Corp. (+1,5%), Microsoft Corp. (+2,1%) и Amazon.com Inc. (+2,4%).

Бумаги Apple Inc. завершили сессию снижением на 0,3%. Во вторник стало известно, что Европейский суд (European Court of Justice, высшая судебная инстанция ЕС) счел правомерным решение Еврокомиссии взыскать с компании налоги на сумму 13 млрд евро. Постановление суда стало результатом тяжбы, длившейся 10 лет.

Стоимость акций Oracle Corp. подскочила на 11,4%. Один из крупнейших мировых производителей программного обеспечения увеличил чистую прибыль на 20% и нарастил выручку на 7% в первом финансовом квартале, причем скорректированная прибыль и выручка оказались лучше прогнозов рынка.

Капитализация Keurig Dr Pepper Inc. опустилась на 0,2%. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) оштрафовала производителя безалкогольных напитков, чая, кофе, а также кофемашин и комплектующих, на $1,5 млн. Регулятор пришел к заключению, что компания вводила клиентов в заблуждение относительно легкости переработки пластиковых капсул для приготовления чашки кофе, используемых в ее кофемашинах.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка во вторник опустился на 92,63 пункта (0,23%) и составил 40736,96 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 24,47 пункта (0,45%) - до 5495,52 пункта.

Nasdaq Composite увеличился на 141,28 пункта (0,84%) и составил 17025,88 пункта.