Индексы РТС и МосБиржи начали торги ростом на 0,4%

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций начались в среду коррекцией вверх за счет закрытия части коротких позиций игроками на фоне отскочившей после падения нефти (фьючерс на Brent отыграл рубеж $70 за баррель), однако сдерживающими факторами стали ухудшение внешней фондовой конъюнктуры и предстоящее решение Банка России по ставке.

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,4% до 2682,11 пункта, индекс РТС вырос на 0,4% до 927,37 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" выросли в пределах 1,2%, лидерами роста выступают акции АФК "Система".

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 11 сентября, составляет 91,1127 рубля (+72,74 копейки).

Подорожали акции АФК "Система" (+1,2%), "Московской биржи" (+1,1%), "Роснефти" (+0,9%), "ММК" (+0,9%), "Магнита" (+0,9%), ПАО "Полюс" (+0,9%), "НЛМК" (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (+0,8% и +0,3% "префы"), "Татнефти" (+0,8%), Сбербанка (+0,7% и +0,8% "префы"), "НОВАТЭКа" (+0,7%), "Норникеля" (+0,7%), "ТКС Холдинг" (+0,7%), "Интер РАО" (+0,5%), "АЛРОСА" (+0,3%), "Газпрома" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,3%), ВТБ (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,1%), "Северстали" (+0,1%), "РусГидро" (+0,1%), ОК "Русал" (+0,1%), расписки OZON (+0,1%).

Подешевели акции "МТС" (-0,2%).

Главный аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи в среду будет двигаться в диапазоне 2640-2700 пунктов.

"Несмотря на ухудшение внешнего фона, сильного снижения российских акций пока не ждем. Инвесторы ожидают, что ставку ЦБ РФ оставит на текущем уровне, что сейчас воспринимается позитивно, поэтому любой негатив будет иметь ограниченное влияние на рынок акций", - полагает он.

Накануне индекс МосБиржи вновь завершил торги ниже 2700 пунктов. В начале торгов была предпринята попытка подняться выше, но затем последовала волна продаж. Снижение ускорилось вечером на фоне падения мировых цен на нефть. Вполне ожидаемо, что под давлением были акции из нефтегазового сектора, отметил Головинов.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", российский рынок акций накануне прервал 4-дневную серию роста и скорректировался вниз. Инвесторы остаются в ожидании данных по инфляции в России, которые выйдут в среду во второй половине дня. Эти данные могут стать определяющими для Банка России при рассмотрении ключевой ставки на заседании в пятницу. Давление на нефтяные цены оказывает вышедший отчет ОПЕК+: второй месяц подряд альянс экспортеров снижает прогноз по мировому спросу на нефть на 2024-2025 годы.

В США во вторник подросли индексы акций S&P 500 (+0,5%) и Nasdaq (+0,8%), но просел Dow Jones (-0,2%). Трейдеры оценивали корпоративные новости в ожидании публикации двух ключевых экономических отчетов, которые, вероятно, определят, на какую величину Федеральная резервная система опустит базовую процентную ставку на следующей неделе, пишет Market Watch.

Котировки акций банков резко снизились во вторник на заявлениях руководителей JPMorgan и Goldman Sachs, принимавших участие в организованной Barclays отраслевой конференции. Так, президент JPMorgan Дэниел Пинто назвал необоснованно оптимистичным прогноз рынка в отношении чистого процентного дохода банка на 2025 год. Глава Goldman Sachs Дэвид Соломон днем ранее заявил, что выручка банка от трейдинговых операций в третьем квартале, вероятно, будет на 10% ниже, чем годом ранее.

В среду Министерство труда США обнародует данные о динамике потребительских цен в стране за прошлый месяц. Консенсус-прогноз опрошенных Trading Economics аналитиков предполагает замедление инфляции в Штатах в августе до 2,6% в годовом выражении с июльских 2,9%.

В четверг Минтруда США опубликует августовский отчет об изменении цен производителей в стране.

В Азии в среду преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,5%, австралийский ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский индекс Shanghai Composite снизился на 0,8%, гонконгский Hang Seng теряет 0,9%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы теряют 0,3-0,4%).

Член совета управляющих Банка Японии Юнко Накагава заявил, что ЦБ продолжит повышать процентные ставки, если экономика и инфляция будут меняться в соответствии с ожиданиями.

Индекс настроений японских предпринимателей в сентябре упал до 4 пунктов по сравнению с 10 пунктами в предыдущий месяц. Это минимальный уровень за семь месяцев.

На нефтяном рынке утром в среду цены корректируются вверх после обвала накануне до минимумов с декабря 2021 года. К 10:01 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на 1,3% до $70,1 за баррель (-3,7% накануне), октябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 1,3% до $66,63 за баррель (-4,3% во вторник).

Негативными факторами для нефтяного рынка накануне стали слабые статданные из Китая, который является крупнейшим импортером нефти в мире, и ухудшение прогнозов мирового спроса на нефть от ОПЕК.

Объем китайского импорта в августе вырос всего на 0,5% после подъема на 7,2% в июле, тогда как аналитики в среднем ожидали увеличения на 2-2,5%.

ОПЕК понизила прогноз роста спроса на сырье в 2024 году на 80 тысяч баррелей в сутки - до 2,03 млн б/с. Ранее ожидалось повышение спроса на 2,11 млн б/с. Кроме того, альянс ожидает, что предложение нефти из стран, не входящих в сделку ОПЕК+, в 2024 году увеличится на 1,23 млн б/с, в 2025 году - еще на 1,1 млн б/с.

"Нефть продолжает дешеветь на слабых прогнозах спроса, что вызвано как сезонными, так и циклическими факторами, - сказал глава аналитического отдела в Third Bridge Питер Макнелли. - В то же время плохие экономические новости, в частности, из Китая, оказали давление даже на самые пессимистичные прогнозы".

Внимание трейдеров также направлено на еженедельные данные о запасах энергоносителей в США, которые выйдут в среду в 17:30 МСК. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что новые сведения укажут на рост запасов нефти на прошлой неделе на 900 тыс. баррелей.

Оценки Американского института нефти (API), опубликованные 10 сентября, показали падение запасов нефти в Штатах на минувшей неделе на 2,79 млн баррелей.

Внимание рынка также направлено на шторм Франсин, который усилился до урагана I категории и движется в сторону побережья Луизианы. Ряд крупных нефтедобывающих компаний уже приостановили работу своих вышек в Мексиканском заливе, и есть опасения, что ураган может нарушить работу НПЗ на побережье.