Члены правления "Интер РАО" Маслов и Мирошниченко 17 октября покинут компанию

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Интер РАО" принял решение с 17 октября досрочно прекратить трудовые договоры с членами правления компании Евгением Мирошниченко и Алексеем Масловым, сообщила компания.

Маслов с 2011 года занимал должность руководителя блока стратегии и инвестиций "Интер РАО", с 2018 года входил в правление компании. Мирошниченко с 2010 г. работал директором по стратегическому развитию блока стратегии и инвестиций, в 2016 году стал членом правления - руководителем финансово-экономического центра "Интер РАО".

По данным на конец I полугодия 2021 года, Маслов и Мирошниченко владели соответственно 0,00002% и 0,033% акций компании.

Гендиректор "Интер РАО" Сергей Дрегваль, через пресс-службу отметил, что именно Маслов и Мирошниченко "стояли у истоков бурного роста "Интер РАО" и превращения ее в крупнейший диверсифицированный холдинг".

В августе правление "Интер РАО" покинул еще один топ-менеджер - Валерий Мургулец, входивший в его состав с 2012 г.

Основным акционером "Интер РАО" на конец 2023 года был "Роснефтегаз" (26,37%), на долю "Интер РАО Капитал" приходилось 29,56%. Еще 8,57% на конец 2021 года принадлежало ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (ранее "ФСК ЕЭС", ныне объединенная с ПАО "Россети"), а 34,24% находилось в свободном обращении.