"КАМАЗ" увеличил объем размещения облигаций с 5 млрд до 8 млрд рублей

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "КАМАЗ" увеличило объем размещения 3-летних облигаций серии БО-П12 с 5 млрд до 8 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок прошел 11 сентября с 11:00 до 15:00 по Москве. При открытии книги заявок ориентир спреда составлял не выше 170 б.п. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке установлен в размере 150 б.п.

Купоны по выпуску переменные и квартальные. Формула для расчета: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки ЦБ, плюс премия.

Организатором и агентом по размещению выступает Совкомбанк.

Техразмещение запланировано на 17 сентября. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторами после прохождения теста.

"Эксперт РА" 10 сентября подтвердило кредитный рейтинг "КАМАЗа" на уровне ruAA со стабильным прогнозом. Как отмечалось в релизе, основным фактором, сдерживающим оценку блока показателей долговой нагрузки, служит ухудшение процентной нагрузки группы по итогам отчётного периода (2023 год - ИФ). По расчетам агентства, по итогам отчетного периода соотношение EBITDA к процентным расходам составило 3,9х против 4,4х годом ранее. Агентство наблюдает ухудшение метрики по итогам 12 месяцев до 30 июня 2024 года и ожидает, что в перспективе ближайших 2024-2025 годов показатель может оказаться в негативной зоне по бенчмаркам агентства вследствие длительного периода высокой ключевой ставки Банка России.

В настоящее время в обращении находятся 9 выпусков классических облигаций компании на 35 млрд рублей и два выпуска биржевых бондов на 17 млрд рублей.

ПАО "КАМАЗ" – крупнейший в РФ производитель грузовых автомобилей.