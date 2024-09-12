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Nokian Tyres планирует использовать резину из бересты в производстве шин

Nokian Tyres планирует использовать резину из бересты в производстве шин
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Nokian Tyres подписала соглашение о сотрудничестве со шведской компанией Reselo AB для использования в производстве шин материала Reselo Rubber, изготавливаемого из остатков березовой коры, сообщается в пресс-релизе компании.

Reselo Rubber - возобновляемый эластомерный материал, который изготавливается из отходов целлюлозно-бумажной и фанерной промышленности. Компании сосредоточатся на доработке её характеристик для производства шин в промышленном масштабе.

"Согласно первичным лабораторным испытаниям, которые мы провели с резиной Reselo Rubber, она потенциально может заменить в производстве шин материалы из ископаемого топлива. Более того, мы считаем, что материал также можно использовать для улучшения эксплуатационных характеристик шин", - прокомментировал старший менеджер по исследованиям и устойчивому развитию Nokian Tyres Хейни Сиккинен.

Nokian Tyres стремится к тому, чтобы к 2030 году 50% сырья для производства шин было возобновляемым или перерабатываемым. В июне 2024 года компания представила шину Nokian Tyres Green Step Ligna, разработанную с использованием возобновляемого материала UPM BioMotion. В августе Nokian Tyres объявила, что ее завод в Нокиа (Финляндия) прошел международную сертификацию по экологической устойчивости и выбросам парниковых газов (International Sustainability and Carbon Certification) ISCC PLUS, что позволит использовать в рамках производства более экологичное сырье.

Nokian Tyres Финляндия Reselo Rubber Хейни Сиккинен Швеция
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