General Mills ведет переговоры о продаже йогуртового бизнеса в Северной Америке за $2 млрд

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - General Mills Inc., один из крупнейших производителей продуктов питания в США, ведет переговоры о продаже североамериканского бизнеса по производству йогуртов более чем за $2 млрд, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По их словам, General Mills обсуждает сделку по продаже йогуртовых операций в США с французской Groupe Lactalis, а аналогичных операций в Канаде - с французской Sodiaal.

Переговоры идут, и финальных решений пока не принято, отмечают источники агентства.

Бизнес, будущее которого обсуждается, включает популярный бренд йогуртов Yoplait.

По оценкам Bloomberg Intelligence, выручка североамериканского йогуртового бизнеса General Mills составляет порядка $1,4 млрд в год, причем 87% дохода приходится на бренд Yoplait.

Капитализация General Mills с начала текущего года выросла на 12,3% и составляет $40,81 млрд.