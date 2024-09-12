Поиск

General Mills продаст йогуртовый бизнес в США и Канаде за $2,1 млрд

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - General Mills Inc., один из крупнейших производителей продуктов питания в США, договорилась о продаже североамериканского бизнеса по выпуску йогуртов французским компаниям Lactalis и Sodiaal в общей сложности за $2,1 млрд.

Как говорится в пресс-релизе General Mills, Lactalis покупает ее йогуртовые операции в США, а Sodiaal - в Канаде. После закрытия сделок американское и канадское подразделения по производству йогуртов будут работать независимо друг от друга.

Стороны рассчитывают закрыть сделки в 2025 году.

Продаваемые операции включают в себя ряд йогуртовых брендов, в том числе Yoplait, Liberte, Go-Gurt, Oui и Mountain High, а также производственные предприятия в американских штатах Теннесси и Мичиган и в канадской провинции Квебек.

Совокупная выручка североамериканского йогуртового бизнеса General Mills в 2024 фингоду, завершившемся в мае, составила около $1,5 млрд.

Компания планирует направить поступления от продажи активов на обратный выкуп акций.

General Mills обнародует детали финансовых последствий сделок вместе с публикацией отчетности за первый финансовый квартал 18 сентября. Предварительно она ожидает, что продажа активов сократит ее скорректированную прибыль в расчете на акцию за первые 12 месяцев закрытия сделок примерно на 3%.

Ранее о готовящихся сделках сообщал Bloomberg.

С начала 2024 года капитализация General Mills выросла на 12,3% и составляет $40,81 млрд.

США Lactalis General Mills Sodiaal Yoplait Канада Франция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Яндекс" учредил юрлицо для масштабирования бизнеса по продаже своих роботов

Банк U.S. Bancorp объявил buyback на $5 млрд

Nokian Tyres планирует использовать резину из бересты в производстве шин

Nokian Tyres планирует использовать резину из бересты в производстве шин

Глава UniCredit не исключил возможности поглощения Commerzbank

Крупнейшие банки с 1 июля должны предоставить клиентам доступ к операциям с цифровыми рублями

Крупнейшие банки с 1 июля должны предоставить клиентам доступ к операциям с цифровыми рублями

Учет расходов на покупку "Корстона" стал предметом спора "Яндекса" с ФНС

Brent подорожала до $71,09 за баррель

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });