General Mills продаст йогуртовый бизнес в США и Канаде за $2,1 млрд

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - General Mills Inc., один из крупнейших производителей продуктов питания в США, договорилась о продаже североамериканского бизнеса по выпуску йогуртов французским компаниям Lactalis и Sodiaal в общей сложности за $2,1 млрд.

Как говорится в пресс-релизе General Mills, Lactalis покупает ее йогуртовые операции в США, а Sodiaal - в Канаде. После закрытия сделок американское и канадское подразделения по производству йогуртов будут работать независимо друг от друга.

Стороны рассчитывают закрыть сделки в 2025 году.

Продаваемые операции включают в себя ряд йогуртовых брендов, в том числе Yoplait, Liberte, Go-Gurt, Oui и Mountain High, а также производственные предприятия в американских штатах Теннесси и Мичиган и в канадской провинции Квебек.

Совокупная выручка североамериканского йогуртового бизнеса General Mills в 2024 фингоду, завершившемся в мае, составила около $1,5 млрд.

Компания планирует направить поступления от продажи активов на обратный выкуп акций.

General Mills обнародует детали финансовых последствий сделок вместе с публикацией отчетности за первый финансовый квартал 18 сентября. Предварительно она ожидает, что продажа активов сократит ее скорректированную прибыль в расчете на акцию за первые 12 месяцев закрытия сделок примерно на 3%.

Ранее о готовящихся сделках сообщал Bloomberg.

С начала 2024 года капитализация General Mills выросла на 12,3% и составляет $40,81 млрд.