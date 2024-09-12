Акции Dow обновили минимум с начала года после ухудшения прогноза выручки на III квартал

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Американская химическая компания Dow Inc. ухудшила прогноз выручки на третий квартал текущего года из-за роста расходов и ввиду инцидента на заводе по выпуску этилена.

Акции компании дешевеют на 1,3% в ходе торгов в четверг и торгуются на минимуме с ноября 2023 года.

Dow теперь ожидает, что выручка в июле-сентябре составит около $10,6 млрд вместо ожидавшихся ранее $11,1 млрд. Консенсус-прогноз, подготовленный FactSet, предусматривает выручку на уровне $11 млрд.

Прогноз компании для показателя EBITDA составляет $1,3 млрд, тогда как аналитики ждут этот показатель в размере $1,48 млрд.