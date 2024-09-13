Акционеры "Диасофта" утвердили дивиденды в размере 45 рублей на акцию

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Диасофт" на внеочередном собрании 11 сентября утвердили выплату дивидендов в размере 45 рублей на обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании.

Дивиденды выплачиваются за I квартал 2024 финансового года (завершился 30 июня 2024 года - финансовый год компании смещен на один квартал по сравнению с календарным, I квартал финансового года соответствует II кварталу календарного).

Общая сумма выплаты составит 472,5 млн рублей. Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на дивиденды, - 22 сентября.

В январе текущего года "Диасофт" утвердил новую дивидендную политику, согласно которой компания планирует в 2024-2025 годах ежеквартально направлять на выплату дивидендов почти всю получаемую прибыль – не менее 80% от EBITDA.

"На 2024-2025 годы в дивидендной политике закреплен принцип ежеквартальных дивидендов не менее 80% от EBITDA, - говорил ранее гендиректор "Диасофта" Александр Глазков. - У компании некоторая сезонность присутствует, но на каждый квартал, за исключением III, приходится около 20% выручки – поэтому и ежеквартальная прибыль существенная".

В текущем году "Диасофт" уже дважды выплачивал дивиденды – за III квартал 2023 финансового года и за IV квартал 2023 финансового года. Размер дивидендов составил, соответственно, 75,68 руб. на акцию и 28,6 руб. на акцию.

По данным "Диасофта", по итогам 2023 финансового года (завершился 31 марта 2024 года) выручка компании составила 9,14 млрд рублей, увеличившись на 27,1% по сравнению с показателем 2022 года. EBITDA повысилась на 27% до 3,91 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA сохранилась на прежнем уровне – 42,8%, чистая прибыль увеличилась на 16% до 3,1 млрд рублей – с учетом единовременных расходов на проведение IPO в начале текущего года и выплаты налога на сверхдоходы.

Законтрактованная выручка (выручка без НДС по подписанным за отчетный период договорам и рамочным соглашениям) на конец 2023 фингода составила 19,2 млрд рублей, что на 70% больше аналогичного показателя 2022 года.

Выручка компании по итогам I квартала 2024 финансового года составила 2,14 млрд рублей (рост на 30%). EBITDA сохранилась на уровне прошлого года и составила 591 млн рублей. Рентабельность по EBITDA составила 28%, чистая прибыль – 498,8 млн рублей. Законтрактованная выручка на конец I финквартала составила 19,4 млрд рублей, что на 43% больше аналогичного показателя 2023 года.

Как сообщалось, в феврале "Диасофт" провел IPO, общий размер которого составил 4,14 млрд рублей, включая стабилизационный пакет. Компания разместила акции (были включены во второй уровень листинга - ИФ) по верхней границе ценового диапазона – 4500 рублей за бумагу. По итогам IPO рыночная капитализация компании составила 47,25 млрд рублей.

Компания является поставщиком IT-решений для финансового и других секторов экономики. Клиенты – более 200 организаций, среди которых превалируют участники финсектора. Продукты включены в реестр отечественного софта, а сам "Диасофт" – в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи.

В настоящее время ПАО "Диасофт" является головной структурой одноименной группы компаний, в которых работают около 2,2 тыс. человек.