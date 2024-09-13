Денежная база РФ в широком определении в августе выросла на 0,6%

Рост г/г замедлился до 9,1%

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Денежная база РФ в широком определении в августе 2024 года увеличилась на 164,1 млрд рублей, или на 0,6%, до 28 трлн 140,8 млрд рублей. Данные опубликованы на сайте Банка России.

Годовые темпы роста денежной базы на 1 сентября 2024 года снизились до 9,1% с 11,6% на 1 августа.

В январе-августе 2024 года денежная база увеличилась на 1 трлн 634,0 млрд рублей, или на 6,2%, с 26 трлн 506,8 млрд рублей на 1 января.

Объем наличных денег в составе денежной базы в августе вырос на 24,2 млрд рублей, или на 0,1%, до 17 трлн 913,4 млрд рублей. При этом доля наличных денег в объеме денежной базы в августе снизилась до 63,7% (минимум с 1 апреля 2020 года) c 63,9%.

Годовые темпы роста наличных на 1 сентября третий месяц остались отрицательными: они составили -2,4% после -1,7% на 1 августа и -0,2% на 1 июля.

В январе-августе 2024 года объем наличных уменьшился на 407,3 млрд рублей, или на 2,2%, с 18 трлн 320,7 млрд рублей на начало года.

В составе денежной базы в августе объем средств на корсчетах кредитных организаций в ЦБ РФ увеличился на 2 трлн 278,2 млрд рублей, или на 70,5%, до 5 трлн 509,1 млрд рублей.

В то же время объем средств на депозитах кредитных организаций в ЦБ снизился в августе на 2 трлн 138,5 млрд рублей, или на 33,7%, до 4 трлн 214,2 млрд рублей с рекордных для первого числа месяца 6 трлн 352,7 млрд рублей (14 августа 2024 года сумма на депозитах достигала 7 трлн 401,1 млрд рублей, абсолютный максимум был 15 февраля 2023 года - 7 трлн 622,4 млрд рублей).

Денежная база в широком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций), остатки на счетах обязательных резервов, депонируемых кредитными организациями в ЦБ, средства на корреспондентских счетах кредитных организаций и депозиты банков, размещенные в Банке России, вложения кредитных организаций в облигации Банка России, а также иные обязательства ЦБ по операциям с кредитными организациями в национальной валюте.

Динамика денежной базы в широком определении характеризует изменение денежного предложения, формируемого органами денежно-кредитного регулирования.