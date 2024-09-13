Импортные цены в США в августе снизились максимальными темпами с начала года

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Индекс цен на импортируемые в США товары и услуги в августе сократился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Минтруда страны.

Темпы снижения стали рекордными с декабря 2023 года. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 0,2%, по данным опроса Trading Economics.

Стоимость импортного топлива упала на 3%. Снижение цен без учета топлива составило 0,1%.

В годовом выражении импортные цены в августе выросли на 0,8%, минимальными темпами с марта, после подъема на 1,7% в июле, ставшего рекордным с декабря 2022 года.