Поиск

Импортные цены в США в августе снизились максимальными темпами с начала года

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Индекс цен на импортируемые в США товары и услуги в августе сократился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Минтруда страны.

Темпы снижения стали рекордными с декабря 2023 года. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 0,2%, по данным опроса Trading Economics.

Стоимость импортного топлива упала на 3%. Снижение цен без учета топлива составило 0,1%.

В годовом выражении импортные цены в августе выросли на 0,8%, минимальными темпами с марта, после подъема на 1,7% в июле, ставшего рекордным с декабря 2022 года.

США Минтруда
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Цена Brent превысила $73 за баррель

Набиуллина назвала причины снижения российского рынка акций

Набиуллина назвала причины снижения российского рынка акций

Wildberries не согласна с прогнозами по заморозке строительства складов

Wildberries не согласна с прогнозами по заморозке строительства складов

"Дочкам" европейских банков в РФ предписан запрет на отказы в валютных переводах

Центробанк рассматривал три варианта возможных решений по ставке

Центробанк рассматривал три варианта возможных решений по ставке

Программы льготных автокредитов и лизинга в 2024 году дофинансированы на 14,5 млрд рублей

Власти КНР запретили работу PwC на полгода и оштрафовали компанию на $62 млн

Власти КНР запретили работу PwC на полгода и оштрафовали компанию на $62 млн

Биржевые цены на Аи-95 снизились на 6,3%, на Аи-92 - на 4,44% за неделю

ЦБ по-прежнему считает неблагоприятным состояние рынка труда в РФ

ЦБ по-прежнему считает неблагоприятным состояние рынка труда в РФ

Банк России отметил рост проинфляционных рисков на ухудшении условий внешней торговли

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });