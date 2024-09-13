На "Мосбирже" рубль подешевел к юаню после решения ЦБ повысить ставку

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Китайский юань немного укрепился на "Московской бирже" по итогам торгов в пятницу. Рубль подешевел после заседания Банка России, на котором ключевая ставка была повышена до 19% годовых, и перед выходными днями. Курс юаня в 19:00 составил 12,765 рубля, что на 3,45 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30, ЦБ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 17,51 копейки, до 90,9345 рубля, и увеличил курс евро на 40,51 копейки, до 100,7958 рубля.

"За неделю биржевой курс рубля ослаб по отношению к юаню на 1% - до 12,7 рубля/юань. По оценке ЦБ, расхождение между кросс-курсом USDCNY (7,15 юаня за доллар) и на внешнем рынке (7,12 юаня за доллар) по-прежнему остается на невысоком уровне (в 0,5%) благодаря росту юаневых ставок на бирже на прошлой неделе. Давление на биржевой курс рубля оказывала подготовка к погашению юаневого выпуска облигаций, а также снижение продаж валюты (экспортерами и ЦБ). Мы ожидаем, что на следующей неделе курс будет консолидироваться в диапазоне 12,7-12,9 рубля/юань, при этом в конце недели поддержку рынку начнет оказывать подготовка к налоговому периоду", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке старший аналитик департамента анализа рыночной конъюнктуры Газпромбанка Александр Камышанский.

Совет директоров Банка России 13 сентября повысил ключевую ставку на 100 б.п. - до 19% годовых. Такой вариант повышения ставки фигурировал в ожиданиях рынка. Изначально базовым прогнозом большинства аналитиков было сохранение ставки на уровне 18%. Однако после публикации Росстатом данных за август и начало сентября ряд экспертов пересмотрели свои прогнозы в сторону повышения ставки до 19-20%.

Регулятор отмечает, что текущее инфляционное давление остается высоким. "Годовая инфляция по итогам 2024 года, вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5-7,0%. Рост внутреннего спроса все еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики для того, чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году", - говорится в пресс-релизе по итогам заседания.

ЦБ допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании.

Банк России сохранял ставку на уровне 16% годовых четыре заседание подряд после ее повышения 25 декабря прошлого года на 100 базисных пунктов с 15%. После чего повысил ее до 18% годовых 26 июля. Следующее заседание совета директоров ЦБ по ставке пройдет 25 октября.

Совет директоров Банка России в пятницу рассматривал три варианта возможных решений по ставке, включая сохранение на текущем уровне, но в основном обсуждалось повышение до 19% годовых и до 20% годовых. Об этом сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на брифинге.

"На заседании мы рассматривали три варианта: сохранение ставки, повышение ставки до 19% и повышение ставки до 20%. Но предметно рассматривали шаг повышения до 19% и до 20%, после выхода особенно статистики по инфляции в июле, в августе, последние месяцы, предметно обсуждали шаг повышения ставки", - сказала она.

"Повышение ставки на 100 б.п. и сохранение жесткой риторики подтвердили наше мнение, что мы продолжаем находиться в цикле ужесточения денежно-кредитной политики. При этом решение показало, что мы ошибочно перенесли прогноз повышения ставки с сентября на октябрь, и напомнило, что текущая динамика инфляции остаётся решающим фактором для принятия решений о ключевой ставке. Мы продолжаем ждать повышения ставки на 100 б.п. в октябре, но уже до 20% годовых. (. . .) Стоит ли говорить о перспективах снижения ставки? На наш взгляд, шансы того, что этой осенью ставка достигнет своего пика, по-прежнему высоки. В таком случае в 2025 году мы увидим цикл смягчения денежно-кредитной политики. Однако мы повторим два важных, на наш взгляд, тезиса: 1) в обозримой перспективе ключевая ставка не вернется в однозначную область и 2) мы по-прежнему видим много параллелей текущей ситуации с периодом повышения ставок в 2021 году в России и в широком перечне развивающихся стран. Тот опыт продемонстрировал, что при трансформации экономической картины завершение циклов повышения ставок связано с повышенной неопределенностью", - отмечают аналитики компании "Ренессанс Капитал".

Банк России с 16 сентября 2024 года меняет процентные ставки по операциям "валютный своп" по продаже юаней за рубли с их последующей покупкой.

Ставки по юаням существенно вырастут. Они будут устанавливаться в размере ставки O/N SHIBOR (Overnight Shanghai Interbank Offered Rate), увеличенной на 12 процентных пунктов (сейчас +5,5 п.п.).

По рублям для расчета своп-разницы ставка продолжит рассчитываться как ключевая ставка ЦБ, уменьшенная на 1 п.п.

"Это решение принято с учетом текущих ценовых тенденций в сегменте "валютный своп" и направлено на минимизацию влияния операций Банка России на рыночное ценообразование", - отмечает регулятор.

Ранее ЦБ для стабилизации ситуации на валютном рынке в условиях действующих санкций советовал банкам сокращать валютизацию активов, в том числе ограничивать рост валютного кредитования. "Операции "валютный своп" Банка России не могут являться инструментом фондирования валютных активов, а служат механизмом стабилизации в условиях краткосрочных всплесков на внутреннем валютном рынке", - подчеркивал ранее ЦБ.

В последнее время наблюдается дефицит юаневой ликвидности, что приводит к росту ставок по инструментам в этой валюте и увеличению курса юаня к рублю.

ЦБ видит использование банками операций "валютный своп" в юанях с Банком России в качестве инструмента фондирования и не намерен увеличивать предложение китайской валюты по ним, заявила Набиуллина.

"Мы видим, что в последние месяцы из-за тех проблем, что происходили на валютном рынке, банки стали активно использовать своп Банка России в качестве инструмента фондирования и закрытия открытой валютной позиции. Мы видим, что наши операции стали проводиться практически на постоянной основе", - сказала она.

"Но цель нашего инструмента - свопа - это роль страховки для сглаживания волатильности, это не есть инструмент фондирования. Поэтому дальше увеличивать предложение свопов для того, чтобы выполнять несвойственную функцию, мы не считаем важным", - пояснила она.

Она добавила, что для того, чтобы своп с ЦБ стал выполнять именно роль страховки, принято решение повысить юаневую ставку по нему. Банк России с 16 сентября повысил процентные ставки по операциям "валютный своп" по продаже юаней за рубли до O/N SHIBOR (Overnight Shanghai Interbank Offered Rate), увеличенной на 12 процентных пунктов (п.п.) с текущих +5,5 п.п.

"И также намерены постепенно сокращать лимит данного инструмента", - подчеркнула Набиуллина

"В долгосрочном плане мы считаем, что необходимо продолжить политику по девалютизации балансов банков. Почему, кстати, такая ситуация произошла - потому что в последнее время банки наращивали кредиты в юанях, а компании предпочитали брать кредиты в валюте, понимая, что ставки по рублевым кредитам достаточно высокие", - отметила она.

По ее словам, этот процесс уже приостановился в последнее время. "Мы за этим смотрим, но очень важна как раз дальнейшая девалютизация балансов банков, и при необходимости мы задействуем инструменты макропруденциальных надбавок по валютным кредитам", - заключила она.

Фьючерсы на нефть эталонных марок продолжают увеличиваться в цене вечером в пятницу, торгуясь в плюсе третью сессию подряд и завершая неделю ростом.

К 19:00 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,54%, до $72,36 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на бирже NYMEX на 0,49%, до $69,31 за баррель.

С начала недели Brent подорожала более чем на 2%, WTI - более чем на 3%.

Цены на нефть в начале недели падали до минимумов с конца 2021 года, однако быстро восстановились на фоне закрытия нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе из-за урагана "Франсин", обрушившегося на побережье Луизианы в ночь со среды на четверг.

Дополнительную поддержку котировкам оказывают сохраняющиеся проблемы с нефтедобычей в Ливии, а также закрытие трейдерами коротких позиций в нефти на фоне восстановления цен, отметил аналитик UBS Джованни Стауново.

Положительным фактором для нефти является ослабление доллара, поскольку это повышает привлекательность сырьевых активов для держателей других валют. Доллар дешевеет на возросших ожиданиях снижения ключевой процентной ставки Федрезерва сразу на 50 базисных пунктов на следующей неделе.

Ставки межбанковского кредитного рынка в пятницу выросли относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 12 сентября поднялась на 26 базисных пунктов - до 18,41% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц повысилась относительно четверга на 2 базисных пункта, до 18,26% годовых, версия на три месяца увеличилась на 3 базисных пункта, до 17,17% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила 4 базисных пункта и в пятницу составила 16,99% годовых.