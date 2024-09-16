Индексы МосБиржи и РТС прибавили 0,6% на открытии торгов

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В понедельник торги на российском рынке акций сохранили восходящий импульс вечера пятницы на фоне позитивной динамики нефти (ноябрьский фьючерс на Brent подорожал в район $72 за баррель) и закрытия коротких позиций игроками после повышения ставки Банка России.

Индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили по 0,6%, лидерами роста выступили акции АФК "Система" (+3,8%).

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,6% до 2696,19 пункта, индекс РТС вырос на 0,6% до 934,13 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" выросли в пределах 1,9%.

Кроме бумаг АФК "Система" подорожали расписки OZON (+1,9%), акции "НЛМК" (+1,6%), "Газпром нефти" (+1,1%), "Магнита" (+1%), "Московской биржи" (+0,9%), ВТБ (+0,9%), "Интер РАО" (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (+0,8%), "ТКС Холдинг" (+0,8%), "Роснефти" (+0,7%), Сбербанка (+0,7% и +0,6% "префы"), "МТС" (+0,7%), "Норникеля" (+0,7%), "Северстали" (+0,6%), "ММК" (+0,6%), "АЛРОСА" (+0,5%), "Газпрома" (+0,5%), ПАО "Полюс" (+0,5%), "РусГидро" (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,4%), ОК "Русал" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,2%), "Татнефти" (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%).

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", позитивный сигнал российского рынка акций состоит в том, что индекс МосБиржи уже во второй раз попытается сломить нисходящий тренд и преодолеть верхнюю границу канала, что вполне может состояться на импульсе пятничного роста. Однако о начале восходящего тренда в позитивном сценарии говорить пока рано - есть вероятность продолжения торгов в боковике, полагают эксперты.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, в понедельник индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 2650-2710 пунктов.

"На старте торгов возможен импульсный рост за счет отложенных с пятницы покупок, но потом может последовать фиксация длинных позиций. Стоит понимать, что ставка ЦБ РФ все же была повышена, при этом риторика регулятора вновь была жесткой. Безусловно, рынок будет заранее закладывать достижения пика ключевой ставки, но без подтверждающих факторов рост индекса МосБиржи в текущих условиях не выглядит надежным", - считает аналитик.

В пятницу индекс МосБиржи падал ниже 2600 пунктов на новостях о решении ЦБ по ставке, но затем быстро восстановился, завершив день на максимальной отметке с 10 сентября. Рынок сначала упал из-за того, что регулятор все же поднял ставку, хотя инвесторы надеялись на её сохранение на прежнем уровне. Последующий же рост, вероятно, связан с тем, что участники торгов начали фиксировать прибыль по коротким позициям вместе с волной покупок от тех участников торгов, кто предполагал повышение ключевой ставки до 20%. Говорить о возможном сломе нисходящего тренда можно будет после того, как индекс обновит и закрепится выше максимумов 9 сентября. Однако после этого необходимо будет еще пройти верхнюю границу нисходящего канала, что маловероятно с первого раза, полагает Головинов.

В США в минувшую пятницу индексы акций выросли на 0,5-0,7%, инвесторы реагировали на корпоративные новости и строили прогнозы для ключевой процентной ставки в Штатах; неделя также завершилась ростом индикаторов: S&P 500 (+4%), Nasdaq (+6%), Dow Jones (+2,6%).

Внимание участников рынка постепенно перемещается на заседание Федеральной резервной системы, которое пройдет на текущей неделе. Уверенность трейдеров в том, что американский ЦБ опустит ставку сразу на 50 базисных пунктов, усиливается на фоне сигналов продолжающегося ослабления инфляции.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность ее снижения Федрезервом на 50 б.п. оценивается трейдерами почти в 50%, по данным CME FedWatch. Днем ранее оценка падала до 14%.

Индекс потребительского доверия в США в сентябре увеличился до максимальных с мая 69 пунктов по сравнению с 67,9 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Аналитики в среднем прогнозировали более умеренное повышение, до 68 пункта, по данным Trading Economics.

В Азии в понедельник рынок акций Гонконга стабилен (Hang Seng прибавил всего 0,06%), Австралии - подрос (ASX Australia прибавил 0,2%), остальные крупнейшие площадки закрыты на праздники. Биржи материкового Китая и Южной Кореи закрыты по случаю праздника Осеннего равноденствия, Японии - по случаю Дня почитания пожилых людей.

Промышленное производство в Китае в августе увеличилось на минимальные с марта 4,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщило в субботу Государственное статистическое управление страны. Темпы роста снизились по сравнению с 5,1% в июле, а также оказались ниже среднего прогноза опрошенных Trading Economics аналитиков, который составлял 4,8%.

Розничные продажи в КНР в прошлом месяце повысились на 2,1% в годовом выражении после подъема на 2,7% в июле, по данным ГСУ. Рост был отмечен по итогам девятнадцатого месяца подряд. Эксперты в среднем ожидали повышения на 2,5%.

На нефтяном рынке утром в понедельник цены сохраняют слабый оптимизм после подъема на минувшей неделе. К 10:01 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на 0,5% до $71,94 за баррель (-0,5% в пятницу), октябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,7% до $69,1 за баррель (-0,5% в пятницу).

За прошлую неделю Brent подорожала на 0,8%, WTI - на 1,5%. Поддержку котировкам оказали опасения сокращения поставок из-за прошедшего по Мексиканскому заливу урагана "Франсин". Добыча в регионе постепенно восстанавливается, однако порядка четверти добывающих мощностей по-прежнему не работает.

По данным нефтесервисной компании Baker Hughes, за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США выросло на пять и составило 488 единиц. Число газовых установок повысилось на три и составило 97.