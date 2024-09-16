Глава Резервного банка Индии ждет роста ВВП страны выше 7,5% в ближайшие годы

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Рост экономики Индии будет превышать 7,5% в ближайшие несколько лет, полагает глава Резервного банка Индии Шактиканта Дас. Такие темпы роста могут поддерживаться в среднесрочной перспективе, заявил он CNBC.

Во втором квартале 2024 года ВВП Индии увеличился на 6,7% в годовом выражении. ЦБ ожидает, что реальные темпы роста индийской экономики (с учетом инфляции) составят 7,2% в 2024 и 2025 годах.

Также Дас отметил, что решения других центробанков мира, которые уже начали или готовятся вскоре начать процесс смягчения денежно-кредитной политики, не окажут влияния на мнение ЦБ Индии.

"Наша денежно-кредитная политика будет главным образом зависеть от внутренней макроэкономической ситуации, от внутренней инфляции, темпов роста и прогнозов", - сказал он.