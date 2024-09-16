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"Яндекс" продает направление телемедицины компании Genotek

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - "Яндекс" продает направление телемедицины под брендом "Яндекс Здоровье" компании в области генетических исследований Genotek, говорится в сообщении интернет-компании.

Телемедицина была экспериментальным направлением для "Яндекса" с 2016 года.

Сумма сделки не раскрывается.

В рамках продажи "Яндекс" передаст мобильное приложение и веб-интерфейс "Яндекс Здоровья". Компания также предоставит Genotek возможность использовать товарный знак сервиса в течение 1,5 лет.

"Любой сервис, связанный со здоровьем, требует серьезной экспертизы и внимания. Продажа "Яндекс Здоровья" поможет сохранить работу сервиса и поддержку для пользователей и врачей-партнеров", - поясняется в сообщении.

При этом "Яндекс" планирует сфокусироваться на развитии информационных сервисов, связанных со здоровьем, например, поиск по врачам, а также создании и применении нейросетей в медицине.

Яндекс Яндекс Здоровье Genotek
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