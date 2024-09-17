Нефтесервисные "Технологии ОФС" на год сдвинули ввод комплекса в Тюмени, но выпуск продукции начнут в срок

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - "Технологии ОФС", ставшие преемницей российских активов Baker Hughes, перенесли срок сдачи крупного производственного комплекса в Тюмени на вторую половину 2026 года из-за необходимости корректировки проекта, однако теперь компания намерена запустить не только завод по выпуску роторно-управляемых систем (РУС), но и литейный цех, сообщил в интервью "Интерфаксу" президент "Технологий ОФС" Давид Гаджимирзаев.

"Строительство "Тюменского производственного комплекса ОФС" продолжается, однако нам пришлось сдвинуть срок сдачи объекта на год. Теперь мы планируем его запуск на третий квартал 2026 года. Это произошло по причине проведения дополнительных инженерно-геологических изысканий, связанных с грунтовыми водами под участком строительства. Несмотря на это, мы продолжаем закупку и получение оборудования для будущего производства, преимущественно отечественного или из дружественных стран", - сказал Гаджимирзаев.

При этом он отметил, что в рамках комплекса теперь строится не одна, а три производственных площадки. Помимо основного производства РУСов и другого оборудования для наклонно-направленного бурения будет дополнительная линия по их выпуску, которую запустят в 2025 году. Также компания начала строительство литейного цеха, где будут производить детали для электроцентробежных насосов, которые "Технологии ОФС" выпускают на своем заводе в Нижневартовске.

Гаджимирзаев сообщил, что в связи с корректировкой и масштабированием проекта инвестиции для его реализации выросли более чем на треть.

"Сейчас мы оцениваем реализацию всех наших инвестиционных планов в 4-5 млрд рублей (при первоначальных 3 млрд рублей - ИФ). Финансирование происходит за счет нашей операционной деятельности. Мы вкладываем практически все, что зарабатываем, и не пользуемся заемными средствами. Это сложно, поскольку нет той скорости реализации проектов, но высокие процентные ставки заставляют использовать только свои деньги", - сказал президент "Технологий ОФС".

"Технологии ОФС" - российская нефтесервисная компания, объединяющая предприятия в 11 регионах РФ, в том числе Тюменский завод нефтепромыслового оборудования. Ранее эти активы принадлежали американской Baker Hughes, которая в конце 2022 года продала их команде, входившей в ее российский топ-менеджмент.

Компания с осени 2023 года реализует под Тюменью проект завода по выпуску отечественных РУС - ключевого оборудования для наклонно-направленного бурения.