Поиск

Менеджмент HeadHunter оценил суммарную выплату дивидендов после редомициляции в 35 млрд рублей

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Менеджеры МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter) оценивают возможный размер выплаты дивидендов после завершения редомициляции в РФ в сумме 35 млрд рублей. Об этом сообщили аналитики по итогам встречи менеджмента компании с инвесторами.

Размер дивиденда на акцию не указывается. По оценке аналитиков БКС, он может составить 690 рублей на акцию. В свою очередь, аналитики Альфа-банка оценивают выплату в 675 рублей за бумагу.

"В дальнейшем компания ориентирует на выплату дивидендов на уровне 75% от годовой скорректированной чистой прибыли", - говорится в обзоре Альфа-банка.

Ранее HeadHunter сообщал, что допускает возможность возобновления дивидендных выплат к концу 2024 года - по итогам редомициляции кипрской компании HeadHunter Group.

Процесс редомициляции ожидается завершить через несколько недель, отмечают аналитики Альфа-банка.

Вместе с тем, после этого компания может запустить программу выкупа акций в объеме 10 млрд рублей, пишут аналитики телеграм-канала "Блог рынков капитала" Сергей Либин и Артем Вышковский. Buyback может быть запущен после начала торгов для поддержки котировок МКПАО, отмечают в БКС.

По итогам 2024 года, HeadHunter ожидает выручку на уровне не менее 40 млрд рублей, а скорректированная EBITDA – не менее 23 млрд рублей, сообщил аналитикам менеджмент.

Начало торгов акциями МКПАО намечено на 25 сентября. Сейчас группа HeadHunter находится в процессе редомициляции в РФ. По итогам первого этапа корпоративной реструктуризации МКПАО "Хэдхантер" получила 72,7% акционерного капитала HeadHunter Group Plc.

Хэдхантер HeadHunter
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Правительство Таиланда выплатит населению наличными $4,4 млрд

Правительство Таиланда выплатит населению наличными $4,4 млрд

Заботкин сообщил, что ЦБ 13 сентября мог повысить ставку и до 20% с жестким сигналом

ЦБ допустил рост чистой прибыли банков РФ в 2024 году до 3,8 трлн рублей

Цена золота продолжает обновлять рекорды

Цена золота продолжает обновлять рекорды

Весь внешнеторговый профицит РФ в июле сформировался в валютах дружественных государств

Весь внешнеторговый профицит РФ в июле сформировался в валютах дружественных государств

Аналитики Citi прогнозируют снижение цены Brent в 2025 году в среднем до $60 за баррель

ЦБ предложил через субсидии сделать выход на IPO/SPO не менее привлекательным, чем кредит

ЦБ предложил через субсидии сделать выход на IPO/SPO не менее привлекательным, чем кредит

Калининградский бизнес попросил увеличить время продажи алкоголя в рознице

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });