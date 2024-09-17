Менеджмент HeadHunter оценил суммарную выплату дивидендов после редомициляции в 35 млрд рублей

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Менеджеры МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter) оценивают возможный размер выплаты дивидендов после завершения редомициляции в РФ в сумме 35 млрд рублей. Об этом сообщили аналитики по итогам встречи менеджмента компании с инвесторами.

Размер дивиденда на акцию не указывается. По оценке аналитиков БКС, он может составить 690 рублей на акцию. В свою очередь, аналитики Альфа-банка оценивают выплату в 675 рублей за бумагу.

"В дальнейшем компания ориентирует на выплату дивидендов на уровне 75% от годовой скорректированной чистой прибыли", - говорится в обзоре Альфа-банка.

Ранее HeadHunter сообщал, что допускает возможность возобновления дивидендных выплат к концу 2024 года - по итогам редомициляции кипрской компании HeadHunter Group.

Процесс редомициляции ожидается завершить через несколько недель, отмечают аналитики Альфа-банка.

Вместе с тем, после этого компания может запустить программу выкупа акций в объеме 10 млрд рублей, пишут аналитики телеграм-канала "Блог рынков капитала" Сергей Либин и Артем Вышковский. Buyback может быть запущен после начала торгов для поддержки котировок МКПАО, отмечают в БКС.

По итогам 2024 года, HeadHunter ожидает выручку на уровне не менее 40 млрд рублей, а скорректированная EBITDA – не менее 23 млрд рублей, сообщил аналитикам менеджмент.

Начало торгов акциями МКПАО намечено на 25 сентября. Сейчас группа HeadHunter находится в процессе редомициляции в РФ. По итогам первого этапа корпоративной реструктуризации МКПАО "Хэдхантер" получила 72,7% акционерного капитала HeadHunter Group Plc.