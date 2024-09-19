Старт торгов акциями МКПАО "Хэдхантер" сдвинулся на 26 сентября

Фото: РБК/ТАСС

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - МосБиржа назначила новую дату старта торгов акциями МКПАО "Хэдхантер" (Headhunter) - 26 сентября.

Согласно сообщению биржи, изменения связаны с просьбой самой компании.

Ранее ожидалось, что торги акциями Headhunter начнутся 25 сентября.

Сейчас группа HeadHunter находится в процессе редомициляции в РФ. По итогам первого этапа корпоративной реструктуризации МКПАО "Хэдхантер" получила 72,7% акционерного капитала HeadHunter Group Plc.