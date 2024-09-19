Поиск

Старт торгов акциями МКПАО "Хэдхантер" сдвинулся на 26 сентября

Старт торгов акциями МКПАО "Хэдхантер" сдвинулся на 26 сентября
Фото: РБК/ТАСС

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - МосБиржа назначила новую дату старта торгов акциями МКПАО "Хэдхантер" (Headhunter) - 26 сентября.

Согласно сообщению биржи, изменения связаны с просьбой самой компании.

Ранее ожидалось, что торги акциями Headhunter начнутся 25 сентября.

Сейчас группа HeadHunter находится в процессе редомициляции в РФ. По итогам первого этапа корпоративной реструктуризации МКПАО "Хэдхантер" получила 72,7% акционерного капитала HeadHunter Group Plc.

HeadHunter Хэдхантер Московская биржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Цена нефти Brent незначительно поднялась до $73,73 за баррель

ФРС снизила базовую ставку на 50 базисных пунктов - до 4,75-5%

Что произошло за день: среда, 18 сентября

Инфляция в РФ с 10 по 16 сентября составила 0,10%, годовая замедлилась в район 8,9%

Инфляция в РФ с 10 по 16 сентября составила 0,10%, годовая замедлилась в район 8,9%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });