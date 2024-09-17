Поиск

Красноярский губернатор хочет компенсировать связанный с расширением Восточного полигона ремонт

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Красноярского края Михаил Котюков предложил включить компенсацию затрат на ремонт региональных дорог, поврежденных в ходе работ по расширению Восточного полигона, в программы РЖД или в статьи расходов федерального бюджета, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Вопрос влияния строительства объектов Восточного полигона на состояние краевых автодорог обсуждали на заседании комиссии по вопросам реализации проектов железнодорожной инфраструктуры Сибири и Дальнего Востока под руководством вице-премьера Виталия Савельева.

"Котюков проинформировал участников совещания о том, что в результате возведения новых объектов в составе Восточного полигона выросла нагрузка на автодороги общего пользования в Курагинском, Ирбейском, Саянском, Иланском и в некоторых других районах края. Строители используют для перевозки материалов тяжелые грузовики, что отрицательно сказывается на состоянии дорожного покрытия. Между тем восстановление дорог требует значительных финансовых вложений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такая проблема актуальна не только для Красноярского края, но и для других регионов, на территории которых идет модернизация Восточного полигона.

Вице-премьер поддержал предложение Котюкова, поручив Минтрансу и РЖД объединить усилия для поиска решения данной проблемы - необходимо обеспечить мобильность людей и грузов, при этом минимизировав ущерб дорожной инфраструктуре.

Восточный полигон РЖД расположен в границах Красноярской, Восточно-Сибирской, Забайкальской и Дальневосточной железных дорог, проходит через 17 регионов и обеспечивает железнодорожный транзит для всей России. В настоящее время РЖД реализует комплексный проект реконструкции полигона с целью расширения железных дорог Забайкалья и Дальнего Востока для обеспечения дополнительного объема грузоперевозок.

Восточный полигон Минтранс РЖД Михаил Котюков Красноярский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Правительство Таиланда выплатит населению наличными $4,4 млрд

Правительство Таиланда выплатит населению наличными $4,4 млрд

Заботкин сообщил, что ЦБ 13 сентября мог повысить ставку и до 20% с жестким сигналом

ЦБ допустил рост чистой прибыли банков РФ в 2024 году до 3,8 трлн рублей

Цена золота продолжает обновлять рекорды

Цена золота продолжает обновлять рекорды

Весь внешнеторговый профицит РФ в июле сформировался в валютах дружественных государств

Весь внешнеторговый профицит РФ в июле сформировался в валютах дружественных государств

Аналитики Citi прогнозируют снижение цены Brent в 2025 году в среднем до $60 за баррель

ЦБ предложил через субсидии сделать выход на IPO/SPO не менее привлекательным, чем кредит

ЦБ предложил через субсидии сделать выход на IPO/SPO не менее привлекательным, чем кредит

Калининградский бизнес попросил увеличить время продажи алкоголя в рознице

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });