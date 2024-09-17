Красноярский губернатор хочет компенсировать связанный с расширением Восточного полигона ремонт

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Красноярского края Михаил Котюков предложил включить компенсацию затрат на ремонт региональных дорог, поврежденных в ходе работ по расширению Восточного полигона, в программы РЖД или в статьи расходов федерального бюджета, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Вопрос влияния строительства объектов Восточного полигона на состояние краевых автодорог обсуждали на заседании комиссии по вопросам реализации проектов железнодорожной инфраструктуры Сибири и Дальнего Востока под руководством вице-премьера Виталия Савельева.

"Котюков проинформировал участников совещания о том, что в результате возведения новых объектов в составе Восточного полигона выросла нагрузка на автодороги общего пользования в Курагинском, Ирбейском, Саянском, Иланском и в некоторых других районах края. Строители используют для перевозки материалов тяжелые грузовики, что отрицательно сказывается на состоянии дорожного покрытия. Между тем восстановление дорог требует значительных финансовых вложений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такая проблема актуальна не только для Красноярского края, но и для других регионов, на территории которых идет модернизация Восточного полигона.

Вице-премьер поддержал предложение Котюкова, поручив Минтрансу и РЖД объединить усилия для поиска решения данной проблемы - необходимо обеспечить мобильность людей и грузов, при этом минимизировав ущерб дорожной инфраструктуре.

Восточный полигон РЖД расположен в границах Красноярской, Восточно-Сибирской, Забайкальской и Дальневосточной железных дорог, проходит через 17 регионов и обеспечивает железнодорожный транзит для всей России. В настоящее время РЖД реализует комплексный проект реконструкции полигона с целью расширения железных дорог Забайкалья и Дальнего Востока для обеспечения дополнительного объема грузоперевозок.