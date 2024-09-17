Заботкин прокомментировал возможное изменение нормативов обязательных резервов для банков

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Изменение нормативов обязательных резервов для банков на является значимым инструментом денежно-кредитной политики (ДКП), их повышение может привести к ухудшению трансмиссионного механизма, считает зампред Банка России Алексей Заботкин. Он сказал об этом журналистам в кулуарах форума РБК Capital Markets.

"Норма обязательного резервирования не влияет на денежно-кредитную сферу. В условиях той операционной процедуры, которую мы реализуем, повышение нормы резервирования, его главное влияние будет в увеличении спреда между депозитными и кредитными ставками. И в итоге оно, скорее, повлияет в сторону снижения эффективности трансмиссии (решений по ДКП - ИФ)", - сообщил он.

"Норма обязательного резервирования не является значимым инструментом денежно-кредитной политики. Мы его используем в условиях такого сильного стресса, например, как это было в феврале-марте 2022 года, как инструмент быстрого предоставления ликвидности в условиях значительных оттоков из банков", - отметил зампред ЦБ.

Он напомнил, что после нормализации ситуации с ликвидностью в банковском секторе нормативы обязательных резервов постепенно были повышены. "После того, как эти условия были исчерпаны, мы последовательно вернули норму обязательных резервов к тем уровням, на которых они были до февраля 2022 года, и намереваемся их на этом уровне поддерживать в будущем", - заявил Заботкин.

Нормативы обязательных резервов с 1 июня 2023 года для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций в рублях составляют 4,5%, для всех кредитных организаций в валюте дружественных стран - 6%, в валюте недружественных стран - 8,5%. Для банков с базовой лицензией нормативы в рублях составляют 1%.