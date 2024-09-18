Рубль снизился в паре с юанем при открытии торгов

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Китайский юань укрепляется на Московской бирже утром в среду, рубль дешевеет после укрепления по итогам предыдущих торгов.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,911 руб. (+2,9 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 1,16 коп. ниже уровня действующего официального курса.

"Вчера курс юаня пытался продолжить рост, но так и не смог закрепиться выше 12,9 руб. и завершил торговую сессию чуть ниже. Ослаблению импульса способствовали праздники в Китае (в понедельник-вторник страна праздновала Осеннее равноденствие), локально ослабившие интерес импортеров к валюте, что в целом видно по невысокой торговой активности во второй половине дня. А также – развитие отскока нефтяных котировок, сдерживающего спекулятивные покупки. Полагаю, что отложенный спрос может подтолкнуть юань к тесту отметки 13 рублей – жду, что сегодня китайская валюта будет торговаться в диапазоне 12,8-13,1 рублей. Потенциал ослабления рубля в этом месяце я по-прежнему оцениваю как ограниченный. По моим оценкам, китайская валюта уже достигла справедливых с экономической точки зрения уровней, сильных конъюнктурных триггеров для развития роста не просматривается. Более того, уже на следующей неделе жду формирования небольшой коррекционной волны – экспортеры начнут увеличивать продажи "под налоги" и к налоговым выплатам, которые состоятся 30 сентября, и способны вернуть курс к 12,5 рублей", - отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

Нефть

Цены на нефть опускаются в среду на данных Американского института нефти (API) о росте запасов в США.

По оценкам API, запасы нефти в Штатах на прошлой неделе выросли на 1,96 млн баррелей. Официальные данные о резервах энергоносителей в стране будут опубликованы министерством энергетики США в среду в 17:30 по Москве.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 по Москве составляет $73,29 за баррель, что на 0,54% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 0,59% до $70,75 за баррель.

Кроме того, трейдеры ждут итогов заседания Федеральной резервной системы, которые будут подведены в среду. Инвесторы уверены, что американский ЦБ опустит ставку на этом заседании, но расходятся во мнениях относительно размера снижения.