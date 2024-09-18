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Импорт золота в Индию в августе подскочил до рекордных $10 млрд

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Индия в августе 2024 года импортировала золота на $10,06 млрд, говорится в материалах Министерства торговли и промышленности страны.

Это вдвое больше, чем в августе 2023 года, втрое больше, чем в июле 2024 года, и вообще, по оценкам индийских СМИ, является историческим рекордом.

Замминистра торговли и промышленности Индии Сунил Бартвал среди вероятных факторов роста импорта золота назвал снижение пошлин, рост мировых цен на золото, а также накопление запасов драгметалла в преддверии праздничного сезона.

В июле импортные пошлины на золото в Индии резко снизились - с 15% до 6%, на Доре - с 14,35% до 5,35%. Аналитики прогнозировали, что такие меры дадут толчок спросу на золото. Кавита Чако из World Gold Council оценивала дополнительный спрос во втором полугодии в 50 тонн и более.

Всего за 8 месяцев года импорт золота в Индию составил $32,294 млрд, что на 30% больше результата соответствующего периода прошлого года.

Индия - один из крупнейших потребителей золота в мире, хотя сама его почти не производит. По итогам первого полугодия страна импортировала почти 305 тонн золота на $19,103 млрд. В натуральном выражении объем вырос на 5%, в стоимостном - на 17%.

World Gold Council Индия Сунил Бартвал
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