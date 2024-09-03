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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:18

Мировые центробанки в июле закупили 37 т золота

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Мировые центробанки в июле, по предварительным оценкам World Gold Council (WGC), увеличили объемы золота в своих золотовалютных резервах на 37,1 тонны.

Крупнейшими покупателями были Польша (14,3 тонны), Узбекистан (9,6 тонны) и Индия (5,4 тонны). Также увеличили запасы Иордания (4,3 тонны), Турция (3,8 тонны), Катар (2,3 тонны), Чехия (1,6 тонны), Египет и Мальта (по 0,1 тонны)

Продавали золото Казахстан (3,9 тонны) и Монголия (0,7 тонны).

"Центральные банки сохраняют приверженность накоплению золота в последние месяцы. Хотя общий уровень спроса подостыл, поскольку цена на золото продолжала расти до новых максимумов, он, тем не менее, оставался положительным", - отмечает в обзоре аналитик WGC Кришан Гопол.

World Gold Council WGC золото
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