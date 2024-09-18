Сбербанк за 8 месяцев увеличил число реструктуризаций розничных кредитов в 1,8 раза

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк за восемь месяцев реструктурировал 155 тысяч розничных кредитов на сумму 56 млрд рублей, заявил журналистам директор дивизиона "Розничное взыскание и урегулирование" Сбербанка Денис Кузнецов на форуме "Лидеры цифрового развития. Курс на урегулирование", организованном компанией АБК.

Он уточнил, что за этот период банк реструктурировал по собственным программам 144 тысячи кредитов на 51,2 млрд рублей, по закону о кредитных каникулах - 11,6 тысячи кредитов на сумму 5,2 млрд рублей.

За аналогичный период 2023 года банк реструктурировал 87 тысяч кредитов на 39 млрд рублей. Таким образом, число реструктурированных кредитов выросло в 1,8 раза в годовом выражении, а их объем - на 44%.

На фоне роста объема кредитования физических лиц сохраняется тенденция к повышению спроса на реструктуризацию, пояснил Кузнецов. Дополнительным фактором роста числа заявлений на кредитные каникулы стало увеличение с 1 января 2024 года максимального размера кредита, в отношении которого заемщик вправе обратиться с требованием о предоставлении льготного периода.

В 2023 году банк реструктурировал 139 тысяч кредитов на 61 млрд рублей, из них: по программам банка - 132 тысячи на сумму 57 млрд рублей, по закону о кредитных каникулах - 7 тысяч на сумму 4 млрд рублей.