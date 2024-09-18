Экспорт продукции переработки минтая из РФ в Китай за 7 месяцев превысил поставки за весь 2023 год

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - РФ за семь месяцев этого года экспортировала в Китай 32 тыс. тонн продукции переработки минтая (филе, фарш, сурими), что выше показателя за весь 2023 год – 26 тыс. тонн. Об этом сообщил президент Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Алексей Буглак на международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге.

По его словам, на рынке Китая наметился рост потребления филе и сурими, что привело к значительному росту поставок из РФ за последние два года. "При этом российская продукция вытесняет продукцию конкурентов. Наращивание поставок сопровождается снижением цен, в том числе для получения конкурентного преимущества. Частично эта разница компенсируется более короткой и дешевой логистикой", - сказал он.

Отметив, что Китай всегда был ключевым экспортным рынком для российского мороженого минтая, Буглак сообщил, что эта рыба закупается главным образом для переработки и последующего реэкспорта филе. "Но спрос на мороженый минтай в КНР постепенно снижается. В 2022-2023 годах спрос восстановился, но все равно был на 7% ниже к среднему допандемийному уровню. В текущем году снижение еще на 4%", - обратил внимание он.

Как считает глава ассоциации, причина этого в том числе в снижении экспортных цен на филе на фоне роста издержек переработки, "в удорожании ручного труда, который лежит в основе конкурентоспособности китайской переработки". Это оказывает давление и на цены на российский минтай.

Буглак напомнил, что в прошлом году российские предприятия экспортировали минтаевой продукции на $1,36 млрд, из которых $550 млн (около 40%) пришлось на продукты ее переработки. Тем не менее, заявил он, "экспортная выручка с тонны вылова почти не растет", поскольку в последние годы ключевые рынки минтая лихорадит.

"В этой ситуации особое значение приобретает поиск сбалансированного сочетания объемов вылова и производства для оптимизации экспортной выручки", - заявил глава ассоциации.

Минтай является основным рыбопромысловым ресурсом РФ. На него приходится до 36% общероссийского вылова рыбы.