Российские рыбаки нацелены на поставку в Китай до 5 тысяч тонн икры минтая в год

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Потенциал поставок икры минтая из России в Китай оценивается до 5 тысяч тонн в год, сообщает Ассоциация добытчиков минтая (АДМ).

Ежегодно российские рыбаки производят порядка 35 тысяч тонн икры минтая и сохраняют мировое лидерство в этом сегменте, отмечают в АДМ.

Отраслевое объединение планирует продвигать эту продукцию на китайский рынок, используя опыт продвижения в Китай живых крабов и атлантических лососей, которое позволило сформировать устойчивый спрос на эту продукцию.

Ассоциация представит икру минтая на крупнейшей в Азии выставке морепродуктов China Fisheries & Seafood Expo в конце-октября-начале ноября.

"Сейчас, когда роль Китая как крупнейшего потребителя морепродуктов растет именно за счет спроса внутри страны, самое время для российских экспортеров начать работу над созданием и развитием новых нишевых рынков. Китайские потребители - очень лояльная аудитория и при грамотном маркетинге КНР может стать одним из ключевых рынков потребления всего ассортимента продукции из минтая", - заявил президент АДМ Алексей Буглак.

В ассоциации назвали Китай одним из основных рынков сбыта для российских минтайщиков: в 2023 году его доля в суммарном экспорте минтаевой продукции составила 68% в объеме и 57% - по стоимости. За 9 месяцев 2024 года Китай импортировал из России 415 тысяч тонн мороженого минтая, 17 тысяч тонн филе и 21 тысячу тонн сурими на общую сумму более $471 млн.

Минтай является одним из основных рыбопромысловых ресурсов России, на его долю приходится 36% общего вылова рыбы. По данным Росрыболовства на 21 октября, выло минтая составил 1,757 млн тонн, что на 2,8 тысячи тонн больше, чем годом ранее.