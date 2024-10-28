Поиск

Российские рыбаки нацелены на поставку в Китай до 5 тысяч тонн икры минтая в год

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Потенциал поставок икры минтая из России в Китай оценивается до 5 тысяч тонн в год, сообщает Ассоциация добытчиков минтая (АДМ).

Ежегодно российские рыбаки производят порядка 35 тысяч тонн икры минтая и сохраняют мировое лидерство в этом сегменте, отмечают в АДМ.

Отраслевое объединение планирует продвигать эту продукцию на китайский рынок, используя опыт продвижения в Китай живых крабов и атлантических лососей, которое позволило сформировать устойчивый спрос на эту продукцию.

Ассоциация представит икру минтая на крупнейшей в Азии выставке морепродуктов China Fisheries & Seafood Expo в конце-октября-начале ноября.

"Сейчас, когда роль Китая как крупнейшего потребителя морепродуктов растет именно за счет спроса внутри страны, самое время для российских экспортеров начать работу над созданием и развитием новых нишевых рынков. Китайские потребители - очень лояльная аудитория и при грамотном маркетинге КНР может стать одним из ключевых рынков потребления всего ассортимента продукции из минтая", - заявил президент АДМ Алексей Буглак.

В ассоциации назвали Китай одним из основных рынков сбыта для российских минтайщиков: в 2023 году его доля в суммарном экспорте минтаевой продукции составила 68% в объеме и 57% - по стоимости. За 9 месяцев 2024 года Китай импортировал из России 415 тысяч тонн мороженого минтая, 17 тысяч тонн филе и 21 тысячу тонн сурими на общую сумму более $471 млн.

Минтай является одним из основных рыбопромысловых ресурсов России, на его долю приходится 36% общего вылова рыбы. По данным Росрыболовства на 21 октября, выло минтая составил 1,757 млн тонн, что на 2,8 тысячи тонн больше, чем годом ранее.

Китай Росрыболовство АДМ Алексей Буглак
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Brent подешевела на 4,5% после ударов Израиля по Ирану

Москва согласовала с РЖД двухэтапное развитие Центрального транспортного узла

Заявление Банка России: ревущие двадцатые

Заявление Банка России: ревущие двадцатые

Курсовая экспортная пошлина в ноябре вырастет до максимальных 7% с 5,5% в октябре

Курсовая экспортная пошлина в ноябре вырастет до максимальных 7% с 5,5% в октябре

Глава МВФ отметила, что глобальная инфляция продолжает замедляться

Глава МВФ отметила, что глобальная инфляция продолжает замедляться

Чистая прибыль РЖД по РСБУ снизилась за 9 месяцев в три раза

Чистая прибыль РЖД по РСБУ снизилась за 9 месяцев в три раза

ЦБ РФ предметно рассматривал повышение ключевой ставки на 200 б.п. и 100 б.п.

Глава ЦБ ожидает, что повышение утильсбора окажет заметное влияние на инфляцию

Глава ЦБ ожидает, что повышение утильсбора окажет заметное влияние на инфляцию

ЦБ уравнивает ставки по операциям "валютный своп" в юанях и рублях с ключевой ставкой

ЦБ уравнивает ставки по операциям "валютный своп" в юанях и рублях с ключевой ставкой
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });