EY ждет увеличения числа сделок M&A в мире в 2024 году после двух лет снижения

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Общее количество сделок по слияниям и поглощениям (M&A) в мире в 2024 году может увеличиться после двухлетнего спада, но останется значительно ниже рекордного показателя 2021 года, говорится в исследовании EY.

Как ожидается в рамках базового сценария, число корпоративных сделок на сумму не менее $100 млн в 2024 году вырастет на 21%, в следующем году - на 18%.

Ожидаемое на этой неделе решение Федеральной резервной системы США о снижении процентных ставок также может способствовать повышению активности в сфере M&A, поскольку стоимость привлечения денежных средств уменьшится.

Активизация разработок в области искусственного интеллекта (ИИ) также продолжает стимулировать слияния и поглощения.

"Технологический сектор, несомненно, является самым "горячим" после возрождения активности M&A в США в 2024 году, что во многом обусловлено опасениями компаний упустить бум ИИ, - заявил вице-председатель EY Americas Митч Берлин изданию MarketWatch. - Мы ожидаем, что спрос на генеративный ИИ продолжит стимулировать высокий уровень активности в 2025 году".

По данным EY, объем M&A в США в январе-августе составил $1,1 трлн, что на 26% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Количество сделок выросло на 23% - до 948.