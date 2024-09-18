Акционеры банка "Санкт-Петербург" утвердили дивиденды за I полугодие

Они составят 27,26 рубля на одну обыкновенную и 0,22 рубля на одну привилегированную акцию

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Акционеры банка "Санкт-Петербург" на внеочередном собрании утвердили выплату дивидендов по итогам I полугодия 2024 года в размере 27,26 рубля на одну обыкновенную акцию и 0,22 рубля на одну привилегированную акцию, говорится в сообщении банка.

Всего на выплату дивидендов за I полугодие текущего года будет направлено 12,2 млрд руб. (50% чистой прибыли по МСФО).

Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов - 30 сентября 2024 года.

Банк "Санкт-Петербург" в январе-июне 2024 года получил 24,3 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 14,3% ниже прибыли за аналогичный период прошлого года.

Акционеры также проголосовали за досрочное прекращение полномочий членов наблюдательного совета банка, избрали новый состав в количестве девяти человек. Сам состав набсовета банк, как и ранее, не раскрывает.

За 2023 год банк "Санкт-Петербург" с учетом промежуточных дивидендов выплатил 42,45 рубля на одну обыкновенную акцию и 0,44 рубля на одну привилегированную. Всего на дивиденды банк направил 18,9 млрд рублей.

В 2023 году банк "Санкт-Петербург" получил 47,3 млрд рублей чистой прибыли по МСФО.

В марте 2024 года банк утвердил дивидендную политику в новой редакции: кредитная организация продолжит распределять избыточный капитал акционерам, целевая доля чистой прибыли, направляемая на выплату дивидендов, скорректирована с "не менее 20%" до "в пределах от 20% до 50%".

Банк "Санкт-Петербург" по итогам II квартала 2024 года занял 15-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".