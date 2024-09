Кипрский брокер выставил оферту на выкуп АДС Ozon

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Кипрская брокерская компания Roemer Capital (Europe) Limited выставила оферту на выкуп американских депозитарных акций (АДС) Ozon Holdings PLC с существенным дисконтом к рынку для инвесторов, владеющих бумагами через инфраструктуру Euroclear.

Как сообщил брокер, он готов выкупить до 1,1 млн бумаг по $23,5 (около 2,15 тысячи рублей) за бумагу. Акции Ozon на "Мосбирже" (по данным на 18:40 18 сентября) стоят 3,3 тысячи рублей (около $36). Таким образом, Roemer Capital готов выкупить бумаги маркетплейса с дисконтом 35,5%.

Если оферта будет реализована в полном объеме, брокер может выкупить около 0,5% капитала компании и потратить на выкуп до $25,85 млн.

Ранее в 2024 году Roemer Capital уже объявлял оферту на выкуп до 4,9 млн АДС Ozon по $31. Дисконт к рыночной стоимости акций на тот может составлял около 39%. Кроме того, брокер объявлял предложения о выкупе бумаг Cian, агрохолдинга "Русагро", рекрутингового сервиса HeadHunter.

У самой Roemer Capital - также российские корни. В 2021 году компанию, которая изначально называлась Think Wealth Ltd., купила Sinara Financial Corporation из группы "Синара". Председателем совета директоров компании, которая стала работать под названием Sinara Financial Corporation (Europe) Limited, был назначен выходец из "Открытия" и БКС Роман Лохов, а директором - Ирина Храброва. В 2022 году компания вновь сменила название - на Roemer Capital, а также владельца (теперь это RL Intellectual Ventures).

Ozon - один из крупнейших в России маркетплейсов. Во II квартале 2024 года оборот (GMV) компании, включая услуги, вырос на 70% - до 633,2 млрд рублей. Консолидированная выручка группы Ozon увеличилась на 30% - до 122,53 млрд рублей. Уставный капитал rкомпании составляет $216 413 и разделен на 216 413 733 обыкновенные акции номинальной стоимостью $0,001 и 2 акции класса А номиналом $0,001 каждая. Совладельцами Ozon являются АФК "Система" с долей 31,76%, "Восток Инвестиции", у которой 28%. Остальные акции находятся в свободном обращении.