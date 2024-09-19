Уолл-стрит в среду снизилась после решения ФРС опустить ставку на 50 б.п.

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили умеренным снижением волатильную сессию в среду, участники рынка оценивали итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и заявления главы Федрезерва Джерома Пауэлла.

ФРС в среду снизила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 4,75-5% годовых. Это первое снижение ставки с марта 2020 года и рекордное с 2008 года. До этого Федрезерв не менял ставку восемь заседаний подряд.

"Интересно, что в соответствии с поговоркой "покупай на слухах, продавай на фактах" факт снижения ставки на 50 б.п. все равно был встречен продажами, - написали аналитики BMO Capital Markets. - Трейдеры корректируют свои позиции, а рынок возвращается к торгам на поступающих статданных, с учетом возможного влияния президентских выборов".

Центробанк не опоздал со снижением процентных ставок, заявил Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам заседания.

По его словам, Федрезерв может замедлить смягчение ДКП, если инфляция окажется устойчивой. Корректировка ставок на 50 б.п. вместо традиционных 25 б.п. не означает, что ФРС перешла на такой шаг, хотя базовый сценарий предполагает дальнейшее снижение, добавил Пауэлл.

Новый медианный прогноз руководителей ФРС предполагает, что к концу текущего года ставка будет составлять около 4,4%, что предусматривает снижение на 50 б.п. в совокупности по итогам двух оставшихся заседаний, а за следующий год размер ставки, как ожидается, уменьшится еще на 100 базисных пунктов.

Цена бумаг General Mills Inc. увеличилась на 0,7%. Американский производитель продуктов питания отчитался о падении чистой прибыли на 14% в прошлом квартале, при этом выручка снизилась всего на 1% и превысила ожидания рынка.

Акции американской компании Intuitive Machines Inc. подскочили на 38% на новости о получении контракта от Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) на сумму до $4,82 млрд.

Как говорится в пресс-релизе компании, контракт касается разработки коммуникационных и навигационных систем для космических миссий в околоземном пространстве. Срок действия контракта - пять лет с возможностью продления на аналогичный срок.

Рыночная стоимость Alphabet Inc. увеличилась на 0,3%. Европейский суд общей юрисдикции встал на сторону Google (принадлежит Alphabet), которая оспаривает штраф в 1,5 млрд евро, наложенный на нее Еврокомиссией в 2019 году.

Капитализация Boeing Co. опустилась на 0,8%. Как сообщалось, к переговорам с проводящими забастовку сотрудниками компании подключилась Федеральная служба посредничества и примирения (FMCS). При посредничестве этого органа удалось положить конец забастовке на заводах Boeing, случившейся в 2008 году.

Индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 0,25% и составил 41503,1 пункта. Самое резкое снижение среди компаний, входящих в расчет индикатора, продемонстрировали акции Intel Corp. , упавшие на 3,3%, тогда как цена бумаг Apple Inc. выросла на 1,8%.

Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось на 0,29% - до 5618,26 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,31% и составил 17573,3 пункта.