Поиск

ФАС выступила за сокращение раскрытия информации в электроэнергетике

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - ФАС России предлагает сократить объёмы раскрытия информации в электроэнергетике РФ, особенно субъектами, которые работают на приграничных территориях, сообщил на конференции генкомпаний замглавы службы Геннадий Магазинов.

Согласно его презентации, речь может идти о годовой бухгалтерской отчетности и аудиторском заключении, инвестпрограмме и отчетах о ее реализации и обосновывающих материалах.

Разрешить не раскрывать эти документы ФАС предлагает для компаний, которые работают на приграничных и новых территориях, а также для генкомпаний, если "в отношении выпущенных ими ценных бумаг или в отношении долей участия в уставном (складочном) капиталах введено временное управление в соответствии с указом президента".

"Зачастую той информацией, которую раскрывают субъекты энергетики, пользуются недружественные страны",- пояснил он, отметив, что речь идет о санкциях и о "прямом воздействии" на эти объекты.

ФАС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Цены на нефть перешли к росту после снижения ставки ФРС

Цены на нефть перешли к росту после снижения ставки ФРС

Старт торгов акциями МКПАО "Хэдхантер" сдвинулся на 26 сентября

Старт торгов акциями МКПАО "Хэдхантер" сдвинулся на 26 сентября

Цена нефти Brent незначительно поднялась до $73,73 за баррель

ФРС снизила базовую ставку на 50 базисных пунктов - до 4,75-5%

Что произошло за день: среда, 18 сентября

Инфляция в РФ с 10 по 16 сентября составила 0,10%, годовая замедлилась в район 8,9%

Инфляция в РФ с 10 по 16 сентября составила 0,10%, годовая замедлилась в район 8,9%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });