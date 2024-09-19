ФАС выступила за сокращение раскрытия информации в электроэнергетике

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - ФАС России предлагает сократить объёмы раскрытия информации в электроэнергетике РФ, особенно субъектами, которые работают на приграничных территориях, сообщил на конференции генкомпаний замглавы службы Геннадий Магазинов.

Согласно его презентации, речь может идти о годовой бухгалтерской отчетности и аудиторском заключении, инвестпрограмме и отчетах о ее реализации и обосновывающих материалах.

Разрешить не раскрывать эти документы ФАС предлагает для компаний, которые работают на приграничных и новых территориях, а также для генкомпаний, если "в отношении выпущенных ими ценных бумаг или в отношении долей участия в уставном (складочном) капиталах введено временное управление в соответствии с указом президента".

"Зачастую той информацией, которую раскрывают субъекты энергетики, пользуются недружественные страны",- пояснил он, отметив, что речь идет о санкциях и о "прямом воздействии" на эти объекты.