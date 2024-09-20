"Яндекс" ведет переговоры о покупке сервиса аренды пауэрбанков "Бери заряд"

Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - "Яндекс" ведет переговоры о приобретении сервиса аренды пауэрбанков "Бери заряд" (АО "Заряд"), который ранее планировал выйти на IPO, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой источники.

По словам источников издания, этому предшествовали неудачные переговоры "Бери заряд" с МТС: в апреле 2024 года оператор запустил собственный шеринг пауэрбанков в рамках сервиса аренды "МТС Юрент". В "Яндексе", "Бери заряд" и МТС отказались от комментариев.

В мае этого года гендиректор АО "Заряд" Кирилл Кулаков сообщил о планах провести IPO на Московской бирже в 2025-2026 годах. Спустя несколько дней компания провела pre-IPO на инвестиционной платформе Rounds, по его итогам "Бери заряд" сообщил о привлечении 750 млн руб. инвестиций.

Источник газеты, знакомый с ходом переговоров "Бери заряд" с МТС, говорит, что компания оценивала себя в 3,2 млрд рублей. "Вероятно, в случае с "Яндексом" рассматривается меньшая сумма", - сказал собеседник "Коммерсанта".

АО "Заряд" было основано в 2018 году. На сайте компании указано, что сервис насчитывает более 15 тыс. станций в более чем 90 городах. В начале сентября "Ведомости" сообщили о переходе франчайзи ООО "Синерджи" от "Бери заряд" с 1,5 тыс. активных станций к "МТС Юрент".

В мае 2024 года в числе акционеров компании были ее гендиректор Кирилл Кулаков, а также Иннокентий Быстров, АО "Квантум А Рус" и Степан Ермаченков. Сейчас данные об акционерах-физлицах скрыты.

Выручка компании в 2023 году составила 1,86 млрд рублей, чистая прибыль - 168,5 млн рублей.