Розничные продажи в Великобритании в августе выросли намного лучше прогноза

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Розничные продажи в Великобритании в августе выросли на 1% относительно предыдущего месяца, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS).

Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали их повышения на 0,4%.

Согласно пересмотренным данным, в июле розничные продажи увеличились на 0,7%, а не на 0,5%, как сообщалось ранее.

Продажи в продовольственных магазинах в прошлом месяце выросли на 1,8%, в магазинах одежды - на 2,9%, в магазинах товаров для дома - на 0,6%, в универмагах - на 0,2%. Реализация автомобильного топлива повысилась на 0,8%, розничная торговля вне магазинов увеличилась на 0,3%.

Розничные продажи в Британии в августе повысились на 2,5% в годовом выражении, рекордными темпами с февраля 2020 года, после подъема на 1,5% месяцем ранее.

Розничные продажи без учета автомобильного топлива в прошлом месяце выросли на 1,1% относительно июля и на 2,3% в годовом выражении.