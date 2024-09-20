Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3%

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в пятницу умеренно подрос на фоне благоприятной внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,3% при смешанной динамике цен blue chips. Во "втором эшелоне" продолжился рост бумаг ПАО "Евротранс" на дивидендных новостях.

К 10:01 МСК индекс МосБиржи составил 2767,87 пункта (+0,3%), индекс РТС - 940,56 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже изменились в пределах 1%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 20 сентября, составляет 92,6962 руб. (+1,025 рубля).

Подорожали акции "РусГидро" (+1%), ПАО "Полюс" (+0,8%), "Татнефти" (+0,7%), ОК "Русал" (+0,7%), "Московской биржи" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), Сбербанка (+0,5% и +0,1% "префы"), "Интер РАО" (+0,5%), ВТБ (+0,4%), расписки OZON (+0,4%), бумаги "Норникеля" (+0,3%), "Роснефти" (+0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

Подешевели акции "АЛРОСА" (-1%), "НЛМК" (-1%), "ММК" (-0,3%), "Северстали" (-0,2%), "Аэрофлота" (-0,1%), "Газпром нефти" (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%), "МТС" (-0,1%), "Магнита" (-0,1%).

Акции "Евротранса" выросли до 139,3 рубля (+4,8%) - максимум с 9 июля. Компания рассчитывает по итогам III квартала выплатить промежуточные дивиденды в размере 8-10 руб. на акцию, сообщил генеральный директор компании Олег Алексеенков в обращении к акционерам.

Согласно прогнозу компании, по итогам 2024 года выручка составит 148 млрд рублей, EBITDA - 14,2 млрд рублей, а чистая прибыль - 6 млрд рублей.

"Если говорить о дивидендах, то уже выплачено 2,5 рубля за первый квартал. 4,32 рубля - это то, что рекомендовано за второй квартал и подлежит утверждению собранием акционеров 30 сентября, и, очевидно, мы это с вами утвердим. Ну и за третий квартал планируем дивиденды на уровне 8-10 рублей (на акцию) и плюс 15 рублей по итогам года. Вот таким нарастающим темпом - примерно 30 рублей дивидендная доходность за 2024 год - то, что мы прогнозируем на текущий момент. Такой консервативный, осторожный прогноз", - сказал Алексеенков.

Главный аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи в пятницу будет двигаться в диапазоне 2730-2780 пунктов, поддержкой вновь может выступить подросшая на неделе нефть.

Индекс МосБиржи накануне смог удержаться выше 2750 пунктов. Лучший результат показали бумаги "Норникеля" на фоне взлетевших цен на палладий. Помимо этого, сказалось также сильное падение акций ГМК ранее (они снижались с небольшими перерывами 10 месяцев подряд), отмечает аналитик. Сохраняется спрос на акции золотодобытчиков благодаря ценам на золото, которые превысили $2600 за унцию. Бумаги "Яндекса" и "Группы Астра" в пятницу будут включены в состав основного индекса МосБиржи, благодаря чему общий объем торгов должен заметно увеличиться, полагает Головинов.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", накануне всплеску волатильности рынок акций был обязан экспирации квартальных фьючерсов на акции, индексы и валютные пары. Сдерживающим рост рынка акций фактором остается слабая конъюнктура в сегменте суверенного долга - индекс RGBI в четверг в очередной раз обновил минимумы с марта 2022 года. После заметного ослабления рубля в течение последнего месяца российская валюта может укрепиться. Локальными факторами поддержки будут выступать более высокие цены на нефть и приближение традиционного налогового периода, когда экспортеры продают валюту под рублевую ликвидность для фискальных платежей.

Основным фундаментальным риском в отношении акций "Европлана" является высокая долговая нагрузка компании и растущие расходы на обслуживание долга, однако высокие дивиденды и одобренная акционерами программа обратного выкупа акций могут поддержать импульс к повышению котировок акций компании, полагают эксперты.

В пятницу из базы расчета индексов МосБиржи и РТС будут исключены акции "Сегежи Групп" и добавлены акции "Яндекса" и "Группы Астра". Это может оказать еще большее давление на бумаги лесопромышленного холдинга "Сегежа" с учетом проблем в отрасли и высокой долговой нагрузки холдинга, но может поддержать котировки акций "новичков" из ИТ-сектора в составе индексов, заключили аналитики "Цифра брокер".

В США в четверг индексы акций выросли на 1,3-2,5%, причем обновили максимумы Dow Jones (+1,3%) и S&P 500 (+1,7%) на итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которая в среду снизила процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов (б.п.), до 4,75-5% годовых. Снижение стало первым с марта 2020 года и рекордным с 2008 года. До этого Федрезерв не менял ставку восемь заседаний подряд. Участники рынка расходились во мнениях, на какую величину будет сокращена ставка - на 25 б.п. или на 50 б.п.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил по итогам заседания, что американский ЦБ в будущем намерен опускать ставку более медленно. Ее снижение на 50 б.п. вместо традиционных 25 б.п. не означает, что Федрезерв перешел на такой шаг, отметил Пауэлл.

Новый медианный прогноз руководителей ФРС предполагает, что к концу текущего года ставка будет снижена еще на 50 б.п., а в следующем году - на 100 б.п.

В пятницу в Азии преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,5%, австралийский ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,1%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы просели на 0,1-0,3%).

Банк Японии в пятницу сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0,25% годовых, который является максимальным с 2008 года. Эксперты также не прогнозировали изменений, по данным Japan Times.

Потребительские цены в Японии в августе увеличились на 3% в годовом выражении, говорится в отчете министерства внутренних дел и коммуникаций. Это максимальные темпы подъема с октября 2023 года. До этого три месяца подряд инфляция в стране составляла 2,8%.

Цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) повысились на 2,8%, что является максимумом с февраля, после увеличения на 2,7% в июле. Это совпало со средним прогнозом аналитиков, сообщает Trading Economics.

Народный банк Китая оставил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на отметке 3,35% годовых, на пять лет - на уровне 3,85%. Обе ставки находятся на рекордных минимумах. Последний раз НБК менял их в июле, неожиданно понизив на 10 базисных пунктов. Решение о сохранении ставок несколько разочаровало инвесторов, которые надеялись, что НБК может вновь опустить ставки вслед за аналогичным решением ФРС США.

Розничные продажи в Великобритании в августе выросли на 1% относительно предыдущего месяца, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS). Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали их повышения на 0,4%.

На нефтяном рынке утром в пятницу цены слабо проседают после активного роста днем ранее.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в пятницу составила $74,78 за баррель (-0,1% и +1,7% накануне), октябрьская цена WTI - $71,93 за баррель (-0,2% и +1,5% в четверг).

С начала недели обе марки подорожали более чем на 4% благодаря улучшению настроений инвесторов после снижения ставки ФРС. Ожидается, что это простимулирует активность в американской экономике и положительно скажется на спросе на топливо.

Также трейдеры опасаются эскалации конфликта на Ближнем Востоке после того, как глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) теперь считает приоритетным направлением не сектор Газа, а свои северные приграничные территории, то есть намерена сфокусировать внимание на противостоянии с ливанской группировкой "Хезболла".