Бывший глава Morgan Stanley выставил на продажу свой дом на Карибах за $29,5 млн

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Джон Мэк, бывший главный исполнительный директор и председатель совета директоров банка Morgan Stanley, продает свою виллу на Британских Виргинских островах за $29,5 млн.

Мэк, возглавлявший один из ведущих банков США с 2005 по 2010 год, приобрел дом площадью около 560 квадратных метров за $10,5 млн. Дом был значительно перестроен, в том числе после урагана 2017 года, и расходы на строительство составили еще $18 млн. Таким образом, Мэк установил цену, которая покрывает его расходы без учета инфляции.

"Мы не хотим заламывать цену, - сказала жена банкира Кристи Мэк. - Я думаю, что цена очень справедлива". "Здесь все сделано на заказ, - добавила она. - Вся мебель, освещение, все остальное".

Вилла с шестью спальнями, бассейном и обширной придомовой территорией продается вместо со всей мебелью и декором.