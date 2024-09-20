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Пошлина на экспорт пшеницы из России с 25 сентября повысится на 12,5%

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 25 сентября составит 1 076,7 рубля за тонну против 956,9 рубля неделей ранее, сообщает Минсельхоз.

Таким образом, она повысится на 12,5%.

Пошлина на ячмень останется нулевой, на кукурузу - снизится до 292,7 рубля с 446,3 рубля за тонну неделю назад.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $214,1 за тонну на пшеницу ($214,1 неделей ранее), $183,6 - на ячмень ($181,5), $189,5 - на кукурузу ($193,6).

Эти ставки будут действовать по 1 октября включительно.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Сначала ставки пошлин исчислялись в долларах. С июля 2022 года они определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

Сначала базовая цена для расчета пошлин составляла 15 тыс. рублей за тонну пшеницы и 13 875 рублей за тонну ячменя и кукурузы. С июня 2023 года она была повышена до 17 тыс. и 15 875 рублей за тонну соответственно. С 28 июня 2024 года базовая цена на пшеницу составляет 18 тыс. рублей, на ячмень и кукурузу - 16 875 рублей за тонну.

Минсельхоз РФ
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