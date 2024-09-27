Пошлина на экспорт кукурузы из РФ со 2 октября повысится в 9,5 раза

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт кукурузы из РФ со 2 октября составит 2 786,2 рубля за тонну против 292,7 рубля неделю назад, сообщает Минсельхоз.

Таким образом, она повысится в 9,5 раза.

Пошлина на пшеницу вырастет на 15,8%, до 1 246 рублей за тонну против 1 076,7 рубля неделей ранее. Пошлина на ячмень составит 190,8 рубля за тонну. До этого она с начала мая была на нулевом уровне.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $213,4 за тонну на пшеницу ($214,1 неделей ранее), $185 - на ячмень ($183,6), $225 - на кукурузу ($189,5).

Эти ставки будут действовать по 8 октября включительно.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Сначала ставки пошлин исчислялись в долларах. С июля 2022 года они определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

Сначала базовая цена для расчета пошлин составляла 15 тыс. рублей за тонну пшеницы и 13 875 рублей за тонну ячменя и кукурузы. С июня 2023 года она была повышена до 17 тыс. и 15 875 рублей за тонну соответственно. С 28 июня 2024 года базовая цена на пшеницу составляет 18 тыс. рублей, на ячмень и кукурузу - 16 875 рублей за тонну.